von Uta Krauss

Es war ein Textil-Lehrgang, aber es ging nicht um eigene Handarbeit. „Wo kommen eigentlich meine Kleider her?“ Diese Frage hat sich die Jugendgruppe des BUND Gottmadingen bei einem speziellen Treffen gestellt. Alle Teilnehmer waren angehalten eigene Klamotten mitzubringen um zu schauen, wie es um das „Made in“ steht. Die Zehn- bis 15-Jährigen stellten fest, dass viele Textilien in asiatischen Ländern hergestellt wurden.

Die Gruppe holte Informationen ein, welche Arbeitsbedingungen damit verknüpft sind und sahen auf einer Landkarte nach, wo sich diese Länder befinden. Diese Idee hatte Julia Seifert eingebracht. Sie absolviert ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) und ist für diese Zeit die hauptverantwortliche Leiterin der Jugendgruppe. Sie konzipiert Lehrgänge zu nachhaltigen Themen und organisiert Ausflüge.

FÖJ-lerin leitet die Gruppe

Am Vormittag arbeitet sie mit dem gesamten Team, das aus verschiedenen Ehrenamtlichen, einer Praktikantin und einer weiteren FÖJ-lerin besteht. Am Nachmittag liegt der Fokus der einzelnen Aktiven auf dem gewählten Schwerpunkt. Julia Seifert liebt die Natur und findet es wichtig, umweltpolitische Themen zu vermitteln. Außerdem liegt ihr der soziale Aspekt am Herzen.

Die Jugendlichen erleben und lernen gemeinsam, und neben Freundschaften bilden sich Erinnerungen, die prägen. Neben der Leitung von Kinder- und Jugendgruppen ist im FÖJ auch ein Einsatz auf Demeter-Bauernhöfen, in Naturschutzzentren oder in einem Nationalpark wie dem Feldberg möglich.

Die BUND-Jugendgruppe bietet wie auch die Kindergruppe ein vielfältiges Programm an. Als Ausgangspunkt dient in der Regel das Naturschutzzentrum in der Erwin-Dietrich-Straße 3 in Gottmadingen. Von hier aus wird auch der nächste Ausflug der Jugendgruppe nach Singen starten. Am 25. März geht es auf die Fridays-for-Future-Demonstration. Die BUND-Jugendgruppe ist stets offen für Interessierte, die mal reinzuschnuppern möchten, man kann sich per Email melden oder sich bei Sekretärin Carmen Born informieren.