Es ist an diesem Tag schon die zweite Runde, die Michael Klinger und Alexander Kopp durch die neue Schule drehen. Die Gemeinde hat zum Dorfgespräch eingeladen. Rund 50 Interessierte wollen sehen, wie weit Gottmadingens ehrgeizigstes Bauprojekt gediehen ist. Überall wird noch gebohrt und gehämmert, verkleidet und gesägt, gebuddelt und gepflanzt. Die meistgestellte Frage lautet: Werdet ihr fertig bis zum Schulanfang? Dass es extrem knapp werden wird, will der Bürgermeister nicht verhehlen. „Wir hatten zwei Monate Vorsprung beim Rohbau“, sagt Michael Klinger. „Doch den haben wir leider komplett eingebüßt. Aber wir müssen und werden es schaffen.“

Coole Bänke zum Abhängen für die Schüler

Was die Außenanlagen angeht, so darf die Kommune wohl optimistisch sein. Große Flächen sind schon gepflastert. Das Fahrrad- und Müllhaus steht schon. Die Betonbänke im vorderen Pausenhof, wo die älteren Schüler „cool abhängen“ können, stehen schon. Auch im hinteren Schulhof für die jüngeren Schüler sind die Landschafts- und Gartengestalter weit voran gekommen. In diesem Hof mit Weitblick in die Landschaft werden Open-Air-Veranstaltungen stattfinden können. Im ganz normalen Schulalltag werden sich die Türen der Mensa zu diesem Platz hin öffnen, so dass Schüler und Lehrer ganz schnell im Freien sind.

Mensa, Aula, Theater: Der Raum im Erdgeschoss kann künftig vielseitig genutzt werden. Sobald die Trockenbauer im Obergeschoss fertig sind, kommt das Gerüst weg und der Blick kann nach oben schweifen. | Bild: Trautmann, Gudrun

Zum Glück ist das Holz für die Schule bezahlt

Weil es zu regnen beginnt, huscht die Gruppe schnell ins Innere der neuen Schule. Deshalb sind die meisten ja auch gekommen, denn was außen geschieht, kann man vom Bauzaun aus beobachten. Doch jetzt wollen die Besucher sehen, was sich seit ihrem letzten Besuch getan hat und wo die Millionen verbaut wurden. „28,5 Millionen Euro, den Kostenrahmen werden wir halten können“, sagt Michael Klinger. „Manchmal mussten wir verhandeln, was auch etwas Zeit gekostet hat. Aber wir sind froh, dass die Holzfassade bezahlt ist.“ Wegen der starken Baukonjunktur und dem Einsatz nachwachsender Rohstoffe, ist der Holzpreis in den vergangenen Monaten regelrecht explodiert. Der Preissprung blieb der Gemeinde erspart.

Gottmadingen Caritas Singen will ins Quartier 2020 auf dem Areal der bald ehemaligen Gottmadinger Eichendorffschule Das könnte Sie auch interessieren

„Wir heizen mit der Wärme aus dem Abwasserkanal“

Betritt man das Erdgeschoss, so steht man tatsächlich noch auf der Baustelle. Ausnahme ist das Musterklassenzimmer, in dem eines Tages der Kunstunterricht stattfinden soll. Hier stellen die Besucher viele technische Fragen. Geduldig und voller Stolz erklärt Alexander Kopp die Besonderheiten: Schallschutz, Heizung und Lüftung. „Wir haben hier fast Passivhausstandard“, sagt der, der das Gebäude wohl am besten kennt. „Wir heizen mit der Wärme aus dem Abwasserkanal des Kornblumenwegs. Dafür haben wir einen Abwasserwärmetauscher eingebaut.“ Alexander Kopp hat den gesamten Bau als Mitarbeiter des Bauamtes federführend begleitet. Wie die verbrauchte Luft aus den Klassenzimmern in die Flure geleitet wird, wie die Betondecken für die Kühlung sorgen, dass die Lernzonen in den Gängen die gleiche Wohlfühltemperatur wie die Klassenräume haben werden, all das erzählen Klinger und Kopp den Besuchern. Die kommen aus dem Staunen kaum noch raus.

Der farbig gestaltete Innenhof kann als Freiluft-Klassenzimmer genutzt werden. Der Balkon über der Mensaküche wird ebenfalls zugänglich gemacht. | Bild: Trautmann, Gudrun

Mit Wohlfühlatmosphäre gegen Lärm und Vandalismus

Die ehemalige Grundschullehrerin, der frühere Betriebsrat von Fahr, die Drittklässlerin und ihre Familie, die Gemeinderätin: alle sind sich einig, dass sie hier gerne zur Schule gehen würden. Je weiter sich die Gruppe nach oben schraubt, umso mehr fertige Räume bekommen sie zu sehen. Das zweistöckige Lehrerzimmer mit Konferenz- und Ruheraum ist durch eine Wendeltreppe aus Stahl verbunden. „Die Baufirmen arbeiten sich von oben nach unten“, erklärt Michael Klinger den unterschiedlichen Fertigstellungsgrad der Stockwerke. Hier verliert der Rathauschef einige Worte zu den Grundsätzen: „Der Gemeinderat wollte eine Schule mit Wohlfühlcharakter, damit sich Schüler und Lehrer mit ihrer Umgebung identifizieren. Wir hoffen, dass sich das auf die Atmosphäre auswirkt und mehr Ruhe und weniger Vandalismus bringt.“

Gottmadingen Schutz gegen Vandalismus am neuen Schulhaus Das könnte Sie auch interessieren

Besucher staunen über den hohen Standard

Die Treppenhäuser zu den verschiedenen Lernclustern dienen nicht alleine als Fluchtwege, sondern vor allem, um die Schülerbegegnungen zu reduzieren. „Wir haben uns viele Gedanken gemacht“, sagt die Gemeinderätin Stephanie Feißt-Ruh (FWG). „Deshalb gibt es jetzt Möglichkeiten, die andere Schulen nicht haben.“ Das sieht auch Hans-Dieter Steier. Er freut sich, dass seine beiden Enkelinnen in so einer modernen Schule lernen dürfen.

Hell und luftig wirken die Treppenhäuser in der neuen Schule jetzt schon. Dafür sorgen Sichtachsen und Fenster am Ende der Flure. | Bild: Trautmann, Gudrun

Brandschutz erlaubt keine Bilder in den Fluren

Ob an die Sichtbetonwände noch Bilder kommen, will eine Besucherin wissen. Doch dieser Idee erteilt der Bürgermeister aus Brandschutzgründen eine klare Absage: „In den Klassenzimmern ja, aber nicht in den Fluren.“ Auch Netze werde es im Treppenhaus nicht geben. Man könne von den Schülern erwarten, dass sie nicht auf die Geländer steigen oder auf den Holzabschlüssen sitzen.

Hier soll der Physikunterricht besonders viel Spaß machen

Zum Schluss geht es noch in den „schönsten Physikraum Deutschlands“, wie Alexander Kopp behauptet. Die Ahs und Ohs sind ihm beim Betreten des lichtdurchfluteten Fachraums sicher. Weil die Laboreinrichtung keinen Schallschutz an der Decke erlaubt, wurden die Lochplatten an der runden Wand befestigt. Der Blick aus den Fenstern geht in die Landschaft. Die Besucher sind sich einig: Hier möchte man nochmal Schüler sein.

Gottmadingen Damit das Lernen noch mehr Spaß macht Das könnte Sie auch interessieren