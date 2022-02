von Ulrike Blatter

Seit dem Wochenende geht es los mit den Olympischen Winterspielen in einer Region, in der es von Natur aus fast nie schneit. Aber egal ob in Peking oder Gottmadingen: An beiden Orten zählt der Februar zu den kältesten Wintermonaten. Normalerweise klirrt es da vor Kälte und nicht nur Spitzensportler schlüpfen dann in die Schlittschuhe. In Gottmadingen gehört es zum beliebten Winterritual, dass der Überlauf des Riederbaches geöffnet und die benachbarte Wiese geflutet wird. Auch im Sommer, wenn dort das Gras so hoch steht, dass sich die Jugendlichen mit nicht altersentsprechenden Getränken abends dahinter verstecken können, wird dieses Fleckchen Erde von den Einheimischen als „Eisweiher“ bezeichnet. Schön wär‘s …

Wann hatten wir das letzte Mal ein tagelanges, ungetrübtes Eisvergnügen?

Ich meine nicht die ärgerliche Tatsache, dass die Eisfläche bereits im ersten Stadium des Einfrierens durch Steinwürfe mutwillig zerstört wurde und dann eher einer Buckelpiste glich. Nein, es gibt einfach nicht mehr tagelang durchgängige Minustemperaturen und ich fühle mich an die Zeit erinnert, als ich an der Adria wohnte. Da karrten sie manchmal Schnee auf Lastwagen heran, damit die Kinder was hatten, um darauf herumzurutschen.

Singen Heute schon Schlitten gefahren? Zahlreiche Menschen nutzen die Schneemassen am Hohentwiel Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, schaue ich zum Fenster raus und freue mich: Da tanzen ein paar Schneeflocken in der Luft. Doch nein – Moment mal: Es sind Mücken! Die Allergiker freuen sich auch schon seit Anfang Januar über zunehmenden Flug von Haselpollen.

Natürlich hat das viel zu frühe Frühlingswetter auch seine schönen Seiten: Es ist das dritte Jahr, in dem ich meine Geranien draußen überwintere. Licht, Luft und Wärme tun der Seele gut. Und Heizkosten können wir auch noch sparen.

Auch bei Dirt Track sind Koordination, Geschicklichkeit und Mut gefragt

Aber das Tollste ist: Gerade rechtzeitig vor der nächsten vermurksten Eislaufsaison ist in Gottmadingen der heißersehnte Drecksweg endlich fertig geworden. Nein, ich spreche nicht vom vorderen Teil der Friedhofstraße. Da rumpelt es immer noch wie schon seit Jahren. Drecksweg heißt auf Englisch „Dirt Track“ und ich meine damit die Hügellandschaft gegenüber vom Bauhof, auf der sich seit genau acht Wochen fahrradbegeisterte Kinder und Jugendliche tummeln. Koordination, Geschicklichkeit und Mut sind hier gefragt – genauso wie beim Achter-Laufen und Pirouettendrehen auf dem Eis. Und das Tollste ist, dass die Strecke zu einem großen Teil von den Jugendlichen in Eigenleistung gestaltet wurde. Hut ab! Und diese Selbstbeteiligung ist vermutlich auch die beste Versicherung gegen mutwillige Beschädigungen.

Im Gegensatz zur missglückten Eisbahn auf dem Eisweiher schadet es ja hier nicht, wenn die Piste etwas bucklig ist. Und falls es doch mal schneien sollte, taugen die Hügel sicher auch zum Rodeln.