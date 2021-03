Es herrscht Aufbruchstimmung beim Tennisclub Gottmadingen. Nachdem der Verein im vergangenen Sommer ziemlich auf der Kippe stand und sich beinahe aufgelöst hätte, ist jetzt wieder richtig Leben eingekehrt. Das konnte man am Wochenende bei einem unter Corona-Regeln anberaumten Arbeitseinsatz auf dem Platz nicht nur beobachten, sondern auch spüren. Einige Mitglieder hatten sich mit Maschinen und Gartengerät eingefunden, um die Außenanlagen wieder auf Vordermann zu bringen. Zupackend und fröhlich machten sie sich in gebotenem Abstand ans Werk. Ein vereinstypischer Einsatz, möchte man meinen. Aber so ganz normal ist das in diesem Fall nicht, denn vor gut einem halben Jahr steckte der Verein in einer tiefen Krise. Nachdem die Finanzierung der geplanten Großsanierung der Plätze gescheitert war, weil man sich bei den Zuschüssen des Sportbundes verrechnet hatte, sah es so aus, als wolle sich der Verein komplett auflösen.

Heftige Diskussionen nach der Überlebensfrage

Der heutige Vorsitzende Sven Refeld stellte im Sommer die provokante Frage zur Abstimmung: Sollen wir uns auflösen oder weitermachen und nach einem neuen Konzept suchen? Nach heftigen Diskussionen und einigen Austritten, entschied sich die Mehrheit für einen Neustart. Möglich ist das in abgespeckter Form mit einem Spielbetrieb auf drei Plätzen. Die übrigen Plätze sollen dem Breitensport und auch anderen Sportarten zur Verfügung gestellt werden.

Vereinsmitglieder haben am Wochenende die Außenanlagen gepflegt. Motivation entsteht durch die frisch sanierten Tennisplätze. | Bild: Trautmann, Gudrun

Neue Finanzierung nach dem Neustart

Mittlerweile hat sich einiges getan. Zwei der drei Plätze, die auch für Wettkämpfe genutzt werden können, erstrahlen in frischem Ziegelrot. Nachdem sich der Verein zur Verkleinerung des Geländes durchgerungen hatte, kam auch der Sportbund als Mitfinanzier wieder ins Spiel. Pro Platz beteiligt er sich mit 9000 Euro. Die Gemeinde steuert 36.000 Euro bei. Der Rest wird über Privatdarlehen und einen Sparkassenkredit finanziert.

Zwei neue Kunstrasenplätze sind fertig

In der vergangenen Woche wurde der rote Kunstrasen auf zwei Plätzen verlegt. Der dritte Platz wird hergerichtet, sobald das Wetter stabil ist. „Wir brauchen drei, vier Tage bestes Wetter“, sagt Sven Refeld. Die Rasen-Rollen liegen schon bereit. Aus Reststücken stellen Vereinsmitglieder große Abzieher her, mit denen der Quarzsand, der auf dem Kunstrasen liegt, nach dem Spiel wieder glatt gezogen werden kann. Insgesamt werden die drei Plätze 118.000 Euro kosten.

Hier werden die Abzieher aus Reststücken hergestellt. Damit ziehen die Mitglieder nach dem Spielen den Sand auf dem Kunstrasen wieder glatt. | Bild: Trautmann, Gudrun

Nicht nur Wettkämpfe, sondern auch Breitensport

Was mit den übrigen Plätzen geschehen soll, die nicht saniert und für den aktiven Vereinssport genutzt werden sollen, hat sich Sven Refeld auch schon überlegt: „Dort wollen wir Breitensport für Familien ermöglichen“, sagt er. „Zum Beispiel eine Art Tennis mit Softbällen und kleineren Schlägern. Ähnlich, wie man es am Strand sehen kann.“ Auf der Wiese hinter dem Vereinsheim will er eine Slackline zum Balancieren spannen.

Aufbruchstimmung mit ansteckender Wirkung

Die Aufbruchstimmung hat sich auch auf die Mitglieder übertragen. Sie wollen ihr Vereinsgelände wieder in einen tadellosen Zustand versetzen und schneiden Sträucher, entsorgen Müll in einen großen Container, rechen Laub und fegen die Terrasse. Alle freuen sich auf den Saisonstart auf den neuen Plätzen. Wann das sein wird, hängt von den Corona-Regeln ab. Sven Refeld will sich die Freigabe von der Gemeinde holen und hofft, dass das schon nach dem 8. März sein wird.

Das Material für den dritten Tennisplatz liegt noch eingepackt vor dem Gelände. Sobald das Wetter stimmt, wird auch dieser Kunstrasen verlegt. | Bild: Trautmann, Gudrun

Mitgliederschwund nach der Kehrtwende wieder ausgeglichen

Nicht alle Vereinsmitglieder haben den zupackenden Kurs von Sven Refeld mitgetragen. Einige sind ausgetreten. „Aber wir haben den Verlust durch junge Neuzugänge schon wieder ausgeglichen“, sagt der Vorsitzende. „Der TC Gottmadingen hat aktuell 86 Mitglieder.“ Besonders stolz ist Refeld auf die Sechser-Herrenmannschaft, die in der Bezirksliga spielt. „Davon gibt es nur noch sehr wenige.“

Wettkämpfe auch wieder möglich in Gottmadingen

Sehr erfolgreich spielt die Herrenmannschaft 65. Ralph Kaiser tritt mit neun Spielern zu Wettkämpfen an. Sie spielen in der Baden-Liga, der dritthöchsten Liga Deutschlands. „Um Wettkämpfe auf unserer Anlage veranstalten zu können, brauchen wir drei funktionstüchtige Plätze“, erklärt Kaiser. Das ist nun gewährleistet.