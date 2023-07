Was kann, was soll zur Belebung eines Ortskerns beitragen? Bei dieser Frage können die Meinungen zwischen Bauherren und Stadtplanern ziemlich weit auseinander gehen. Dieser Fall ist nun in der Poststraße 1 in Gottmadingen eingetreten, wo der neue Eigentümer der ehemaligen Postfiliale eine Gaststätte mit Imbiss einrichten möchte.

Gemeinderäte befürchten Fehlentwicklung

Wie Stadtplanerin Olga Gozdzik weiter berichtet, soll es sich um eine Sportsbar handeln. Bereits vor knapp einem Jahr landete der Bauantrag zur Nutzungsänderung auf dem Rathaustisch. Im September 2022 lehnte der Ausschuss für Technik und Umwelt das Bauvorhaben ab. Die Räte befürchteten durch eine Ansammlung ähnlicher Betriebe eine Fehlentwicklung für die Bahnhofstraße.

Rein planungsrechtlich – so erklärt die Stadtplanerin – wäre der Antrag genehmigungsfähig, weil es sich nach Paragraph 34 Baugesetzbuch in die Umgebung einfügen würde. Es handelt sich nämlich um ein Mischgebiet. Der Paragraph 34 greift dann, wenn es für ein Gebiet keinen Bebauungsplan gibt.

Kommt es zu einer städtebaulichen Abwärtsspirale?

In Gottmadingen befürchtet man nun, dass die Bar einen negativen Effekt auf die Bahnhofstraße haben könnte. Olga Gozdzik spricht sogar von einer „städtebaulichen Abwärtsspirale“. Erst in jüngerer Vergangenheit habe die Bahnhofstraße eine Aufwertung und Belebung durch qualitativ hochwertige Nutzungen erfahren. Doch wie lässt sich verhindern, dass dieser Trend wieder kippt?

Ein Mittel, das jetzt auch in Gottmadingen angewandt werden soll, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans. Darin werden für einen festgelegten Geltungsbereich neue Ziele formuliert. Hier handelt es sich um eine Fläche von 1613 Quadratmetern, die neu definiert werden soll. Nach dem Vorschlag der Verwaltung soll nun Gastronomie ausgeschlossen werden.

Stattdessen sind ausdrücklich kleinteiliger Einzelhandel und Dienstleistungen im Erdgeschoss erwünscht. Darüber sollen Wohnungen entstehen. Um auf gleicher Höhe mit dem gegenüber liegenden Rathaus zu bleiben sind maximal vier Vollgeschosse vorgesehen. Die Räte billigten den Beschlussvorschlag einstimmig. Demnach soll nun ein Bebauungsplan „Poststraße“ aufgestellt und der Bauantrag zur Nutzungsänderung des ehemaligen Postgebäudes als Imbisslokal und Gaststätte zurückgestellt werden.