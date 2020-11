von Ulrike Blatter

Ein Zoobesuch: Ich war zehn Jahre alt, stand im Elefantenhaus und hatte nur Augen für die Maus, die tiefenentspannt zu meinen Füßen saß. Ahnte dieses niedliche Wesen nichts von der Gefahr, in der es schwebte? Wenn einer der riesigen Dickhäuter aus Versehen auf sie drauftrat? Mit gekrümmten Fingern stieß ich zielgenau zu und erwischte das Tierchen am Nackenfell. Das pelzige Bündel war nun alles andere als entspannt. Es piepste und zappelte verzweifelt und auch die Erwachsenen waren wenig angetan: „Weg damit. Die beißt. Mäuse übertragen Krankheiten.“ Ich ließ mir jedoch Zeit und betrachtete das Tierchen. Ob mein Gesicht ihren Horizont nun komplett ausfüllte, vielleicht ein wenig verzerrt, so wie auf einem Bild, das mit Fischaugenobjektiv aufgenommen war?

Eine weniger romantische Sicht

Meine Oma, die fast ihr ganzes Leben in alten Bauernhäusern verbrachte, hatte eine deutlich weniger romantische Sicht auf dieses „Ungeziefer“, wie sie es nannte. „Mäuse klettern überall hoch und springen erstaunlich weit“, belehrte sie mich. „Und wenn sie irgendwo nicht reinkommen, fressen sie sich eben durch. Außerdem vermehren sie sich wie die Karnickel. Hast du sie erst einmal im Haus, wirst du sie kaum noch los.“

Als Stadtkind kannte ich solche Probleme nicht und widmete mich in den darauffolgenden Jahren allenfalls der Mäusevermehrung im Sparschwein. Die Tierchen begegneten mir erst wieder, als ich nach Gottmadingen zog. Auf einem Grundstück mit Garten und Wildwiese tummelt sich so einiges. In der warmen Jahreszeit geht man sich meist aus dem Weg. Wird es im Herbst jedoch draußen kalt, entwickelt sich ein gut geheiztes Haus zum attraktiven Anziehungspunkt. In diesem Jahr renovierten wir fleißig, unser – wegen Corona ungenutztes – Gästezimmer wurde zum unübersichtlichen Abstellraum und alle Türen zum Garten standen stundenlang sperrangelweit offen.

Jagd war eröffnet

Aus Mäusesicht haben wir damit eine klare Einladung ausgesprochen. Als ich im Gästezimmer nach Geschenkpapier suchte, stellte ich fest, dass sich eine Rolle in Polstermaterial für ein Mäusenest verwandelt hatte. Damit war die Jagd eröffnet. Im selben Raum steht nämlich ein Schrank, in dem ich die Ausstattung meiner Büchertische lagere. Mäuse mögen Hundeleckerlis, stellte ich bei dieser Gelegenheit fest. Sie sind prima Köder. Zwei Exemplare fing ich lebend, betrachtete sie wieder mal ganz genau und finde immer noch, dass sie niedlich aussehen. Aber im Gästezimmer lagern auch meine Bücher, mit denen ich als Autorin meine „Mäuse“ verdiene. Und wenn jemand Bücher zernagt, dann werde ich zum Tier.

