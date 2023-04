Was treibt eine ängstliche Nonne, einen Bankräuber und einen Rocker in eine abgelegene Wanderhütte? Die Spannung hielt bis zum Schluss: Mit dem Schwank „Zum komischen Kauz“ stand die Theatergruppe des Musikvereins (MV) Randegg wieder auf der Bühne der Grenzlandhalle und bot dem Publikum beste Unterhaltung. Nach mehrjähriger Pause zeigten sich die Akteure beim Ostertheater in Hochform. Die Spielfreude war ihnen anzumerken, begeistert applaudierten die Gäste immer wieder auch bei einzelnen Szenen.

In der Regie von Jürgen Speicher rauschte ein turbulenter Dreiakter mit Überraschungen und witzigen Dialogen über die Bühne. Hüttenwirt Michel (Dietmar Sepp) und seine Angestellte Paula (Gitta Gruber) wundern sich bald nicht mehr über die seltsamen Gäste. Mit Nonne Bernharda (Rosi Ritzi) und Rocker Jack (Jürgen Speicher) platzt ganz unerwartet auch Michels Tochter Susi (Nathalie Hirt) herein. Als die Zeitung von einem Banküberfall berichtet, an dem eine verkleidete Nonne beteiligt gewesen sein soll, ist für Michel klar: Das flüchtige Bankräuber-Duo können nur Bernharda und Jack sein.

Zur Freude von Paula, die Männern nicht abgeneigt ist, sucht dann auch noch ein ungeübter Wanderer (Bernd Lohmüller) Quartier. Er umgarnt Paula, unterschätzt aber ihre Schlagfertigkeit: Als guter Hüttengeist erkennt Paula in ihm den flüchtigen Bankräuber, schlägt ihn mit einem Stuhl zu Boden und setzt ihn außer Kraft. Es kommt, wie es in einem Schwank kommen muss, am Ende klärt sich alles zum Besten. Susi war zur Zeit des Überfalls in der Bank, griff sich die Tasche mit dem Geld und brachte sie auf der Hütte in Sicherheit. Der ungehobelte Rocker entpuppt sich als Partner der Nonne, die ihrer wahren Berufung folgen will und ihr Nonnendasein beendet.

Als Hüttengäste mit dabei waren Adrian Ruh, Michael Strecke und Günter Speicher, zur musikalischen Umrahmung des 19. Ostertheaters des MV spielten erstmals die Jungmusiker unter der Leitung von Gsoti Schrul.