Nein, Tim Hiller sattelt nicht um. Der Lehrer der Gottmadinger Eichendorff Realschule hat nicht vor, Zeitungsausträger zu werden. Und doch: Die Chance, dass ihm seine Schüler im Moment in der Nähe eines Briefkastens begegnen, ist höher als die Wahrscheinlichkeit eines Treffens im Klassenzimmer. Warum? Seit Dienstag sind Hiller und seine Kollegen fleißig dabei, jedem der mehr als 500 Schüler eine Ausgabe der Schülerzeitung „Treffpunkt“ nach Hause zu bringen.

Nie in der 15-jährigen Geschichte war der Name der Zeitung wohl so passend wie jetzt. Denn den 24. „Treffpunkt“ bekommt tatsächlich jeder Schüler zu lesen, wie Winfried Herzig berichtet. Er leitet die Schülerzeitungs-AG und freut sich, dass die Lieferung der Zeitung zum ersten Mal frei Haus erfolgt.

Ein unerwartetes Problem

„Kurz bevor die Schule wegen der Corona-Krise geschlossen werden musste, hatten wir den ‚Treffpunkt‘ fertig“, berichtet er. Zusammen mit den AG-Teilnehmern habe er sich direkt die Frage gestellt: Wie kriegen wir unsere 88 Seiten starke Zeitung in die Hände der Leser?

Die Redaktion der Schülerzeitung ist stolz auf die 24. Ausgabe. | Bild: Winfried Herzig

Die Antwort hatte Schulleiterin Cosima Breitkopf. „Ihr kam die Idee, den Treffpunkt zu verteilen.“ Der Name passt bei dieser Ausgabe auch deshalb so gut, weil viele Menschen zusammen kamen, um das von der Direktorin ausgegebene Ziel zu verwirklichen. „Die Sekretärinnen haben die Adressen herausgesucht und ausgedruckt“, schildert Herzig. Anschließend brachte er die Adressaufkleber auf den bunten Titelblättern an. Aber 500 Zeitungen alleine verteilen – das traute sich Herzig dann doch nicht zu.

Er bat um Hilfe im Kollegium und stieß schnell auf offene Ohren. „Insgesamt sind wir jetzt zu zwölft damit beschäftigt, die Zeitungen auszutragen“, erzählt er. Gar keine einfache Aufgabe, denn die Schüler der Eichendorff Realschule wohnen längst nicht alle in Gottmadingen.

„Neben den Ortsteilen wie Randegg oder Bietingen haben wir auch Schüler in Hilzingen, Rielasingen-Worblingen, Gailingen, Engen, Tengen oder Volkertshausen„, zählt Herzig auf und ergänzt: „Natürlich halten wir beim Verteilen den nötigen Sicherheitsabstand ein. Im Normalfall werfen wir die Zeitung einfach in den Briefkasten.

Kuriose Begegnungen beim Austragen

Er selbst fühlt sich ein bisschen an seine Zeit als Student erinnert: „Da war ich auch als Austräger unterwegs“, sagt Herzig. Und ähnlich wie damals bringt ihn dieser Job auch heute in kuriose Situationen. So habe er einen Jungen auf einem Fahrrad nach der genauen Adresse seines Schülers Philipp gefragt – nur um dann festzustellen, dass eben jener Philipp vor ihm stand. „Unter seinem Fahrradhelm hatte ich ihn nicht erkannt“, sagt Herzig und lacht. Er freut sich über solche Begegnungen.

Auch in den Briefen, die die Lehrer den „Treffpunkten“ beifügen, wird deutlich, dass die Beteiligten das Schulleben vermissen: „Wir freuen uns, mit dieser Ausgabe einen Beitrag zur Gemeinschaft in dieser ‚einsamen‘ Zeit leisten zu können und haben nun die Idee, euch ein bisschen aufzumuntern, umgesetzt“, steht da. Und: „Wir grüßen auch auf diesem Weg, weil ihr uns am Herzen liegt.“

Das Wir-Gefühl erhalten

Dieses Gemeinschaftsgefühl hofft die AG in die Nach-Corona-Zeit mitzunehmen. „Statt Geld für die Zeitung zu verlangen, bitten wir um eine Spende“, erklärt Winfried Herzig. „Damit soll die SMV eine Anschaffung im neuen Schulgebäude tätigen.“

Das Spendenkonto: Schülerzeitung „Treffpunkt“, IBAN: DE91 6925 1445 1005 6464 41, Sparkasse Engen-Gottmadingen