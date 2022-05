von Ulrike Blatter

In späteren Jahrhunderten wurde der Begriff spirituell besetzt und beschreibt die geistigen Einflüsse der Menschen, die jemals an einem bestimmten Ort tätig waren. Selbst die moderne Raumplanung in Städten kennt diesen schwer fassbaren Ausdruck, der als Aura eines Ortes umschrieben wird, wo Wissen, Erinnerung, Wahrnehmung und Deutung zusammenfließen. Bei meiner Recherchereise nach Köln habe ich das intensiv zu spüren bekommen – und das hat nichts mit überspannter Esoterik zu tun. Ich habe Orte aufgesucht, die in der Biografie meiner Mutter und in meinem neuen Roman eine wichtige Rolle spielen. In der Vorbereitung wurde ich von zahlreichen Archiven unterstützt und auch Google-Streetview war eine Hilfe, um Orte räumlich zu erfahren. Auf diese Weise habe ich zum Beispiel das Geburtshaus meiner Urgroßmutter wiederentdeckt – eine ehemalige Mühle. Auch die Schule meiner Mutter habe ich gefunden und erfuhr, dass der alte Weltkriegsbunker dort immer noch unverändert existiert. Auf dem Schulweg meiner Mutter gab es eine Abkürzung, die sie nahm, wenn die Sirenen heulten. Außerdem beobachtete sie Zwangsarbeiterinnen, die ein Kind zu Grabe trugen.

In meiner Recherchewoche bin ich täglich mehr als zehn Kilometer gelaufen und habe diese Orte aufgesucht. Ich konnte reisen, weil meine Familie mich bei der Pflege meiner Eltern vertrat – denn alle waren sich einig: Die Zeit, in der wir tatsächlich auf die Erinnerung noch lebender Zeitzeugen zurückgreifen können, läuft ab. Und so konnte ich tatsächlich das fotografisch genaue Gedächtnis meiner Mutter nutzen und lief mit Kinderaugen und auf Kinderbeinen alle Strecken ab. Ausnahmslos alle Geschichten meiner Mutter konnte ich bestätigen – und gleichzeitig kindliche Missverständnisse und Verzerrungen ausräumen. Übrig blieben Fakten. Dafür klingelte ich beispielsweise an fremden Türen und wurde in Wohnungen eingelassen, um Blickachsen zu überprüfen. Wildfremde Menschen vertrauten mir Privatarchive, Fotos, Bücher und andere Aufzeichnungen an. Ich weiß nicht, womit ich dieses unglaubliche Vertrauen verdient habe, aber ich hatte im Reisegepäck viele Kilo Papier, die ich nun auswerten muss und dann zurückgeben werde.

Ich schreibe nun an einem Zeitzeugenbericht für das NS-Dokumentationszentrum. Diese Kolumne bietet nicht genügend Platz für alles, was ich sah – aber eins ist sicher: Nichts ersetzt den Augenschein vor Ort. Den „Genius loci“ habe ich auf dieser Reise oft angetroffen und ich verstehe, warum er früheren Generationen heilig war.