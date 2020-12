Weihnachten wird dieses Jahr möglicherweise für viele Menschen ganz unromantisch. Wer jetzt noch keine Wunschzettel abgearbeitet hat, der dürfte es schwer haben, die Geschenke noch rechtzeitig zu besorgen. Auch in den Kommunen werden in diesem Jahr kurz vor Weihnachten die Wunschlisten stärker als üblich zusammengestrichen. Das liegt corona-bedingt an geschrumpften Steuereinnahmen. Wobei das Jahr 2020 durch die hohen Kompensationsleistungen von Bund und Land nicht so schlecht ausfällt, wie noch im Mai befürchtet wurde. Diese Erkenntnis ist auch in Gottmadingen eine Beruhigung. Wobei Bürgermeister Michael Klinger und Kämmerer Andreas Ley keine Entwarnung geben. „Die kommenden Jahre werden umso härter, weil es dann keine Kompensation für die Steuerausfälle geben wird“, vermuten Klinger und Ley.

Regelmäßige Informationen machen die Haushaltslage transparent

Es ist die hohe Zeit der Haushaltsplan-Beratungen. Und Gottmadingen macht es ganz geschickt, indem Andreas Ley die Gemeinderäte in regelmäßigen Abständen über den Einnahmen- und Ausgabenstand informiert. Die Räte sind es gewöhnt, dass sich dabei Prioritäten verändern.

Die Wunschliste bleibt realistisch

Nun hatte Bürgermeister Michael Klinger die Vertreter der verschiedenen Fachbereiche im Ausschuss für Umwelt und Technik einzelne Wünsche vortragen lassen. So konnten sich die Fraktionen ausführlich auf die Strategiediskussion in der letzten Rastsitzung vor Weihnachten vorbereiten. Dieses Vorgehen sorgt für ein hohes Maß an Transparenz und nimmt Emotionen aus der Diskussion, weil erkennbar wird, was überhaupt noch machbar ist, worauf man verzichten kann und was unaufschiebbar ist.

Telefonleitungen der Rathäuser völlig veraltet

Handlungsbedarf besteht bei der Internetausrüstung der beiden Rathäuser. Um eine gute Datenübertragung zu gewährleisten, müssen leistungsfähigere Kabel her. Die Verkabelung funktioniert zwar noch, ist aber nicht mehr den aktuellen Anforderungen gewachsen. Drucker und Telefonanlage bringen die bestehende Datenleitungen aus dem Jahr 1988 an ihre Grenzen. Die Firma Poscimur EDV soll nun die beiden Rathäuser neu verkabeln. Dafür sollen 80.000 Euro in den kommenden Haushalt eingestellt werden.

Der Blitzschutz ist verrostet

Vollkommen unverzichtbar ist ein neuer Blitzschutz für das Rathaus, wie Alexander Kopp vom Bauamt erklärt. „Die Anlage ist total verrostet und muss sofort ersetzt werden“, sagt er. Die Kosten liegen bei rund 7000 Euro.

Schwimmmeister Guido Schäfer hätte gerne ein punktgenaues Gewitterwarnsystem für das Höhenfreibad. Dafür gab es aber eine Absage. | Bild: Sandra Bossenmaier

Die kleine Lösung für marode Fahrbahnen

Gleich zweimal müssen Fahrbahndecken erneuert werden. Joachim Dutt vom Tiefbauamt schlägt jedoch nicht den kompletten Ausbau der Fahrbahn vor, sondern eine leichtere Version der Sanierung. So will Dutt 155 Quadratmeter Asphalt im Bereich der Fahrkantine abfräsen und eine neue Trag- und Deckschicht aufbringen lassen. Das soll rund 10.000 Euro kosten. Weitere 9000 Euro werden für das gleiche Verfahren im Breigenweg Ost in Bietingen fällig.

Teure Drahtesel brauchen sichere Stellplätze

Gottmadingen engagiert sich stark in Sachen Mobilitätswende. Das Radfahren in Kombination mit dem Öffentlichen Nahverkehr soll attraktiver werden. Das bedeutet aber auch, dass die Fahrräder sicher abgestellt werden können. So fiel der Beschluss zum Neubau einer Überdachung der Fahrradabstellplätze und des Buswartebereichs in der J.-G.-Fahr-Straße einstimmig. Aber auch in Bietingen sollen die Fahrräder am Haltepunkt sicher stehen. Deshalb sollen hier 14 neue Fahrradbügel in ein neues Pflaster eingepasst werden. Dafür veranschlagt die Verwaltung 10.000 Euro.

Als Sammelbestellung werden Schließanlagen billiger

Um ein Jahr auf 2021 verschoben wurden die elektronischen Schließanlagen für die Feuerwehrhäuser der Gemeinde. 12.000 Euro werden hierfür fällig. In der Goldbühlhalle soll eine ähnliche Anlage weitere 4500 Euro kosten. „Wenn wir alle Anlagen zusammen mit der für die neue Eichendorff-Realschule bestellen, wird es günstiger“, erklärt Alexander Kopp.

Bürger dürfen beim Spielplatz Löhnen online mitreden

68 000 Euro will sich die Gemeinde die Aufwertung des Spielplatzes Löhnen kosten lassen. Davon entfallen 14.000 Euro auf die Planung und 54.000 Euro auf die Spielgeräte. Die Verwaltung will die Bürger per Video-Konferenz an der Gestaltung beteiligen.

Rund 100.000 Euro wird es nach Schätzung der Verwaltung kosten, den Schlamm aus der Ebringer Teichkläranlage zu räumen. | Bild: Bild: Büro Raff

Sauberes Wasser kostet jede Menge Geld

Einige Investitionen werden für die Wasserversorgung nötig werden: So muss die Gemeinde ein neues Notstromaggregat für 64.000 Euro anschaffen. Das wird nicht mehr stationär sein, sondern mobil und damit an verschiedenen Orten einsetzbar. Die Heilsbergquelle braucht neue Leitungen für 12 500 Euro, weil diese zum Teil stark zugewachsen sind. Der Tiefbrunnen Engerle muss saniert werden. Das kostet rund 17.000 Euro. Teurer wird es in Bietingen. Hier wird eine neue Ozonierungsanlage für 110.000 Euro benötigt. Für die bestehende Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr. Auch bei der Ebringer Kläranalge besteht – wie berichtet – Handlungsbedarf. Zwei neue Wendelüfter für 9600 Euro sind bereits angeschafft. Die Montage kostet noch 5000 Euro. Teuer wird jedoch das Ausräumen des Schlamms. Hierfür werden die Kosten auf 100.000 Euro geschätzt. Die Verwaltung hofft aber immer noch, dass es billiger werden könnte.

Sonnensegel für Freibad wird zum Teil gesponsert

Im Höhenfreibad soll der Matschplatz eine Beschattungsanlage bekommen. Das Sonnensegel kostet 11.000 Euro, von denen 6000 Euro gesponsert werden. Was es nicht geben wird, ist ein punktgenaues Gewitterwarnsystem, das sich der Schwimmmeister gewünscht hat. „Das ist uns keine 8000 Euro wert“, sagt Alexander Kopp. Das bisherige Warnsystem sei ausreichend.