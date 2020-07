von SK

Wie die Polizei berichtet, setzte sich der der 39-Jährige nach dem Besuch einer Gaststätte in der Hauptstraße gegen 0.20 Uhr unter dem Einfluss von Alkohol ans Steuer seines Wagens, den er im Hinterhof der Gaststätte abgestellt hatte.

Beim Rückwärtsfahren touchierte der Mann einen Bauzaun – so, dass sich infolge des Aufpralls eine Eisenstange löste. Völlig unglücklich traf die Stange die neben dem Fahrzeug stehende 51 Jahre alte Begleiterin des Fahrers und verletzte sie an der Nase. In der Folge des daraus resultierenden Streites zwischen dem Paar, bat der alkoholisierte Mann seine Begleiterin, das Steuer des Autos zu übernehmen.

Beide entfernten sich anschließend mit dem Wagen von der

Unfallstelle, ohne sich um mögliche Schäden an dem Zaun zu kümmern. Aufgrund von Zeugenangaben konnte das Kennzeichen des Unfallfahrers an die Polizei übermittelt und die in der Schweiz befindliche Halteranschrift durch Polizisten aufgesucht werden.

Bei der folgenden Kontrolle gab die an der Wohnadresse angetroffene Frau an, ihren Begleiter am Fahrbahnrand, „irgendwo“ zwischen Gottmadingen und Wiechs, stehengelassen zu haben, nachdem dieser sich zuvor übergeben hatte. Schweizer Beamten griffen den Fußläufigen schließlich am Bahnhof Thayngen auf. Gemäß dem Deutsch Schweizer Polizeivertrag wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.