Die erste Etappe ist geschafft. Der Platz zwischen Bahnhof und Rathaus gleicht nicht mehr einer Schotterwüste; er ist mittlerweile wieder mit einer Asphalt-Tragschicht versiegelt. Hier sollen ab Ende September wieder die Busse halten. Doch bis dahin ist noch eine Menge zu tun. So lange bleibt die Johann-Georg-Fahr-Straße für den Durchgangsverkehr zum Stegleacker gesperrt. So lange müssen die Verkehrsteilnehmer mit der Einbahnstraßenregelung in Richtung Hilzinger Straße Vorlieb nehmen. Und so lange werden die Busse an der Ersatzhaltestelle halten.

Arbeiter der Tiefbaufirma Schleith bringen die Asphalt-Tragschicht beim Bushalteplatz zwischen Bahnhof und Rathaus auf. | Bild: Joachim Dutt

ÖPNV-Knoten wird insgsamt günstiger als erwartet

Die Situation in Gottmadingen ist übersichtlich. Es handelt sich um eine Fläche von 1000 Quadratmetern, die zur Zeit erneuert werden. Die Firma Schleith hatte das günstigste Angebot abgegeben und den Zuschlag erhalten. Joachim Dutt vom Bauamt hatte zehn Firmen angeschrieben. Doch nur drei Tiefbaufirmen hatten überhaupt ein Angebot abgegeben. Auch im Straßenbau sind die Unternehmen – wie die Baubranche insgesamt – offenbar sehr ausgelastet.

1000 Quadratmeter beträgt die Asphalt-Tragschicht, die bisher am ÖPNV-Knotenpunkt in Gottmadingen aufgetragen wurde. Die Straße ist trotzdem noch nicht freigegeben. | Bild: Joachim Dutt

Fundamente für das Fahrradhaus werden teurer

Im Zusammenhang mit dem Bushalteplatz hatte die Gemeinde auch die Sanierung der Bahnhofstraße ausgeschrieben. Hier geht es vor allem um die Erneuerung des Porphyrpflasters. Alles zusammen sollte knapp 714 000 Euro kosten. Dazu kommen noch 60 000 Euro für die Gehwegverlängerung zum Stegleacker. Dort befinden sich große Einkaufsmärkte, die vom ÖPNV-Knotenpunkt schnell und sicher erreicht werden sollen. Vom Land gibt es einen Zuschuss für das gesamte Projekte in Höhe von 283 000 Euro. Allein die Straßenbauarbeiten für den Bushalteplatz schlagen in der Berechnung mit 330 000 Euro zu Buche. Nun kommen nochmal 80 000 Euro Mehrkosten für die Fundamente des Fahrradhauses dazu. „Die sind teurer geworden“, erklärt Joachim Dutt, als er sich vom Gemeinderat die Bewilligung für den Nachtrag und den Bauauftrag abholte. „Die Preise sind überall gestiegen. Eine neue Ausschreibung würde wahrscheinlich auch nicht günstiger ausfallen“, ist er überzeugt. Es würde allenfalls zu einer Verzögerung führen, da die Fundamente jetzt schon mitgebaut werden müssen.

Baustelle bleibt trotz Betriebsruhe für den Verkehr geschlossen

Die Idee, den Halteplatz während der Betriebsferien zu öffnen, wurde schnell wieder verworfen, da die Aufstandsflächen und die Abgrenzung zu den Gehwegen noch nicht fertig sind. „Man hätte das alles absichern müssen, weil überall noch Löcher sind“, erklärt Joachim Dutt. „Und danach hätten sich alle wieder umgewöhnen müssen, wenn die Arbeiten weitergehen.“ Geöffnet werde erst, wenn auch die Gehwege bei den Haltestellen fertig sind.