Mit Kriegen hatte der Gottmadinger Verein der Kriegshinterbliebenen und Kriegsgeschädigten (VdK) zum Großteil seiner 75-jährigen Geschichte nicht mehr viel zu tun. Auch wenn der Verein nach dem Zweiten Weltkrieg am 12. April 1948 von Georg Vielsmaier zusammen mit acht weiteren Mitglieder mit dem Ziel gegründet wurde, die Rechte der Kriegsopfer und ihrer Angehörigen zu vertreten. Schon frühzeitig habe man in Gottmadingen erkannt, dass man sich als Sozialverband breiter aufstellen müsse, um benachteiligten, alten und kranken Menschen beizustehen, erklärte der Vorsitzende Walter Benz in seinem kurzen Rückblick über die Vereinsgeschichte. Zuvor hatte er in der Fahrkantine zahlreiche Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Fest begrüßt.

Anders als die Freunde in Frankreich, mit denen man nach dem Krieg über Jahre im Sinne der Völkerverständigung und Versöhnung im Austausch gestanden hatte, gelang in Gottmadingen der Umbau zu einem lokalen Sozialverband, der heute mehr gefragt ist denn je. Grund ist die zum Teil schier undurchdringliche Sozialgesetzgebung, die vor allem älteren Menschen mit Pflegebedarf große Schwierigkeiten bereitet. Hier ist fachlicher Rat im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Gerade bei der Beantragung von Pflegegeld oder Unterstützungsleistungen kann der Verein sehr hilfreich sein.

Das wurde auch in der Corona-Pandemie deutlich, als Mitglieder des VdK Gottmadingen sich um die komplizierte Buchung von Impfterminen für Hochbetagte in der Gemeinde kümmerten.

Walter Benz verschwieg auch nicht, dass der Verein 2003 – total überaltert – mit nur noch 100 Mitgliedern seinen Tiefpunkt erlebte. Doch dann gelang es dank guter Vernetzung und Fachwissen rund um Pflegeversicherung, Reha- und Rentenanträge und Sozialgesetzgebung sowie durch reges Vereinsleben, mehr Mitglieder zu gewinnen.

Engagement im Ehrenamt In Baden-Württemberg engagieren sich nach Aussagen von Heinrich Stöhr, VdK Südbaden, rund 9000 Ehrenamtliche beim VdK in 1100 Ortsverbänden. Neben der ehrenamtlichen Betreuung von Menschen mit Hilfsbedarf und einem regen Vereinsleben gewinnt die professionelle Sozialrechtsberatung eine immer größer Bedeutung. Sechs Mitglieder erhielten für ihr langjähriges Engagement im VdK Gottmadingen eine goldene Verdienstnadel des VdK-Landesverbandes: Heike Schmieder Wasmuth, Heinrich Gabriel, Christl Löffler, Christine Löchle, Kurt Nock und Franz Konrad. Für zehnjährige Treue erhielten Bruno Hartmann und Etzel Haltenberger das silberne Abzeichen.

Heinrich Stöhr vom VdK Südbaden ordnete in seinem Vortrag die Bedeutung des Sozialverbands für die Gesellschaft ein. „Wir stehen im Einsatz für Menschen auf der Schattenseite des Lebens“, sagte er. Es gehe um soziale Gerechtigkeit, und er unterlegte diese Aussage mit Zahlen: „Wir haben für unsere Mitglieder in Deutschland 15,5 Millionen Euro an Nachzahlungen erstritten.“

Allein im Januar 4000 neue Mitglieder

Der VdK beschäftigt in seiner Rechtsschutzabteilung rund 50 Mitarbeiter. Bis zu 80.000 Sozialrechtsberatungen seien geleistet worden. Alleine in Südbaden hätten 2200 Menschen eine solche Beratung erhalten. Dabei seien 3,6 Millionen Euro für die Mitglieder erstritten worden, sagte Stöhr. Mit 2,2 Millionen Mitgliedern sei der VdK der zweitgrößte Verein in Deutschland. In Südbaden, dessen Bezirk Stöhr als Vorsitzender überblickt, hat der Verband 55.000 Mitglieder. Seit Januar seien 4000 neue Mitglieder dazugekommen.

Der starke Zulauf unterstreicht den Bedarf an Unterstützung in allen Fragen der Pflegefinanzierung. „Seit März 2023 ist der Eigenanteil für die stationäre Pflege von 3100 auf 3500 Euro gestiegen“, rechnet Stöhr vor. „Dabei ist die Erstattungsleistung gleich geblieben.“ Bei einer Durchschnittsrente von 800 Euro wird schnell klar, in welche finanzielle Bedrängnis die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen kommen können. Vor allem bei Frauen sei die Armutsquote stark angestiegen.

Viele Gratulanten würdigen die Leistungen

Sozialdezernent Stefan Basel vom Konstanzer Landratsamt bezeichnete in seinem Grußwort die „Aufgabe des VdK als wichtiger den je“. Im Landkreis sei man froh über das Engagement sozialer Verbände. „Es geht um Gerechtigkeit. Und da haben wir ein tolles Netzwerk“, sagte er.

Den gleichen Tenor schlug auch Gemeinderat Martin Sauter an, der für den verhinderten Gottmadinger Bürgermeister Michael Klinger ein Grußwort an den Jubel-Verein richtete. „Viele Jahre war der Name des Verbandes nicht mehr aktuell“, sagte Sauter. „Durch die Kriege hat sich das geändert. Sie belasten auch unsere Sozialsysteme zunehmend.“ Die Beratungstätigkeit des VdK werde immer wichtiger. Für den Kreisverband ordnete Manfred Flegler die Bedeutung des Gottmadinger Vereins ein: Er sei der fünftgrößte Ortsverein im Landkreis. „Ohne VdK gäbe es den Sozialstaat nicht“, so seine gewagte These. Es gehe um immer mehr Fragen der Pflege, Integration und Inklusion.

Gailingens Bürgermeister Thomas Auer ergriff das Wort auch im Namen seiner Kollegen Vera Schraner aus Büsingen und Holger Mayer aus Hilzingen. Er lobte den Einsatz der Mitglieder für Menschen in Armut und Einsamkeit und für Mitmenschlichkeit in Zeiten, in denen die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer werde. „Der Verband kämpft für Gerechtigkeit in Fragen der Rente, Gesundheit, Pflege und sozialer Sicherheit“, sagte er. „Die Bereitschaft, sich für andere zu engagieren, ist durch nichts zu ersetzen.“