Zum Gedenken an den Ghettoaufstand flog Frank-Walter Steinmeier nach Warschau. Ich will diesmal nicht den Blick aufs Inhaltliche lenken, sondern auf das Reisen selbst. Ich weiß nicht, wie der Bundespräsident zur Bundesgartenschau nach Mannheim gekommen ist, aber dort plädierte er jedenfalls für mehr Wildblumen in Privatgärten. „Bevor ich aus meinem Rasen eine Wiese mache, soll der lieber mal mit gutem Beispiel vorangehen und mit dem Zug nach Warschau fahren“, tönte es dazu in meinem Freundeskreis.

Meinung Bankgeschäfte mit Hindernissen: Zwischen Onlinebetrügern und Digitalisierungsproblemen Das könnte Sie auch interessieren

Warum eigentlich nicht? Historisch gibt es Vorbilder, wie zum Beispiel Konrad Adenauer, der mit dem abhörsicheren Kanzlerzug im Wahlkampf 1961 fast 10.000 Kilometer zurücklegte. Aus Umweltschutzgründen hat er es wohl nicht getan, denn der Dienstwagen fuhr mit. Der Mercedes 300 wird auch heute noch als Adenauer-Auto gehandelt. Der Kanzlerzug kam wenig später aufs Abstellgleis.

Sonderzug nur für Steinmeier?

Ob die Bahn heutzutage in der Lage wäre, für Steinmeier einen Sonderzug auf die Schiene zu bringen? Ich bezweifle es. Auch wird es der Bundespräsident niemals riskieren, mit einem normalen Zug zu fahren. Mal abgesehen davon, dass er ab Berlin mit dem Bus fahren müsste. Erst in Frankfurt/Oder könnte er in den Fernzug umsteigen.

Zu peinlich, wenn der Staatsbesuch ausfallen würde wegen: falsch programmierter Weichen, Sturm, Hitze oder Regen – früher warb die Bahn mit dem Slogan: „Alle reden vom Wetter. Wir nicht“ – oder Halt auf freier Strecke, wegen technischen Defekts, Aussteigen nicht erlaubt, die Toiletten kaputt und im Bistrowagen rattern die Rollläden runter. Manchmal kommt das Zugpersonal auch zu spät zum Dienstantritt – möglicherweise weil der Lokführer im Stau stand.

Region 49-Euro-Ticket im Südwesten: Die wichtigsten Antworten zum Deutschlandticket Das könnte Sie auch interessieren

So ist guter Rat teuer und der Regierungsflieger eine Alternative. Außenministerin Annalena Baerbock versucht, möglichst Linienflüge zu buchen, solange der logistische und sicherheitstechnische Aufwand vertretbar ist. Trotzdem ist Fliegen die klimaschädlichste Art zu reisen. Wobei der Regierungsflieger alle Rekorde bricht: Inklusive einiger Leerflüge, zum Beispiel vom Hangar in Köln-Bonn nach Berlin, betrug der CO 2 -Ausstoß der Flugbereitschaft laut Medienberichten 40.000 Tonnen von Mai 2018 bis April 2019. Zum Vergleich: Die Stadt Konstanz gibt ihren CO 2 -Ausstoß im Jahr 2018 mit etwa 428.000 Tonnen an.

Ich schaue mir den Fahrplan zwischen Berlin und Warschau noch mal an und kriege eine Idee: Fernbusse haben laut dem Umweltbundesamt die günstigste Klimabilanz aller Verkehrsmittel. Wie wäre es, wenn Regierungsmitglieder – so wie Rockstars oder Fußballmannschaften – mit einem Tourbus unterwegs wären? Innerhalb von Europa geht das. Ich finde, das ist eine zeitgemäße Alternative. Und preiswert ist sie vermutlich auch noch.