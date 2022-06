von Elmar Veeser

Die Fackel, mit Licht der Hoffnung bezeichnet, übergab eine Delegation des Kreisverbandes Waldshut des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an ehrenamtliche Mitglieder von Jugendrotkreuz, Bereitschaften und Sozialarbeit aus verschiedenen Ortsgruppen des hiesigen Kreisverbandes. Viele aktive Helfer aller Altersstufen waren bei diesem symbolträchtigen Akt, der vor dem Gebäude des DRK-Ortsvereins in Gottmadingen stattfand, vor Ort. Wobei die 81-jährige Gerda Ptak vom Gottmadinger Ortsverein, die seit 30 Jahren aktiv im Sozialdienst tätig ist, die Älteste war. Die Jüngste, Franziska Haas vom DRK Ortsverein Radolfzell, zählt hingegen gerade mal zehn Jahre und ist seit knapp einem Jahr dabei.

Weiter geht es über Hilzingen bis Tengen und Blumberg

Nach dem offiziellen Teil saßen die ehrenamtlichen Helfer noch bei einem Imbiss zusammen. Die nächste Station des Fackellaufs führt über Hilzingen und dem DRK-Ortsverein Tengen nach Blumberg. Dort wird das „Licht der Hoffnung“ an den DRK-Kreisverband Donaueschingen weitergegeben. Ende Juni wird die deutsche Delegation mit der Fackel in Italien erwartet, um dort an der sogenannten Fiaccolata, der internationalen Gedenkveranstaltung zum Ursprung der Rotkreuzidee, teilzunehmen.

Gottmadingen Besondere Aktion lockt viele Blutspender in die Eichendorff-Halle Das könnte Sie auch interessieren

Da nicht alle ihre Mitglieder und aktiven Helfer aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie daran teilnehmen können, hat das Deutsche Rote Kreuz in diesem Jahr über das gesamte Bundesgebiet hinweg diesen Fackellauf nach Solferino initiiert.

DRK-Geschichte reicht bis ins 19. Jahrhundert

Durch die Niederlage der Österreicher in der Schlacht bei Solferino am 24. Juni 1859 wurde der Krieg von Sardinien gewonnen und der Weg zur Einigung Italiens eröffnet. Der Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant erlebte 1859 die Not und das Elend der verwundeten Soldaten in dieser Schlacht hautnah und verarbeitete seine erschütternden Erlebnisse in seiner Schrift „Eine Erinnerung an Solferino“, an deren Ende er die Vision für die Gründung neutraler Hilfsgesellschaften für Verwundete in verschiedenen Ländern Europas formulierte.