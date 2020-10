von Daniel Volz

Schon morgen ist es soweit: Am Sonntag, 11. Oktober, wählen die Bürger in Gottmadingen ihr Gemeindeoberhaupt für die nächsten acht Jahre. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Michael Klinger (47) und Herausforderer Roland Kunze (64). Um am Wahltag das Ansteckungsrisiko während der Corona-Pandemie zu minimieren, empfiehlt das Wahlteam den Wählern, ihr Kreuz per Briefwahl zu machen. Viele haben diese Möglichkeit bereits genutzt: Bis zum Freitagabend waren 3329 Wahlbriefe eingegangen. Bei 8480 Wahlberechtigten in Gottmadingen entspricht das einer Wahlbeteiligung von rund 39 Prozent. Doch das kann sich bis zuletzt steigern: Die Briefwahlunterlagen können auch noch am Wahlsonntag bis spätestens 18 Uhr in einen der beiden Rathausbriefkästen in Gottmadingen eingeworfen werden, teilt was Wahlteam mit.

Wahllokal im Foyer der Realschule

Für Wahlberechtigte, welche die Briefwahl nicht nutzen wollen, besteht weiterhin die Möglichkeit ihre Stimme persönlich abzugeben. Anstelle der in Gottmadingen üblichen acht Wahllokale wird es in diesem Wahljahr jedoch nur ein Lokal im Foyer der Eichendorff-Realschule geben. Das Foyer biete ausreichend Platz, den notwendigen Abstand einzuhalten. Wer im Wahllokal seine Stimme abgeben möchte, muss neben Ausweis- oder Passpapieren zwingend den Wahlschein mitbringen, der mit den Briefwahlunterlagen zugestellt wurde. Bei der Stimmabgabe ist unbedingt eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Vor und im Wahllokal muss das Abstandsgebot von 1,5 Metern beachtet werden. Da sich nur bis zu drei Wählende gleichzeitig im Wahllokal aufhalten dürfen, bittet die Gemeindeverwaltung um Verständnis dafür, dass es zeitweise auch vor dem Wahllokal zu Wartezeiten kommen kann.

Für den von der Gemeinde angebotenen Fahrdienst zum Wahllokal, der besonders für die Ortsteile gedacht war, lagen bis Anmeldeschluss am Dienstag, 6. Oktober, aber keine Anmeldungen vor, wie Achim Hofmann vom Gottmadinger Hauptamt auf SÜDKURIER-Nachfrage erläutert.

Ergebnis wird nach 20 Uhr erwartet

Die Auszählung der Stimmen beginnt am Sonntag nach Ende der Wahlzeit ab 18 Uhr. Die Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses erfolgt anschließend in öffentlicher Sitzung des Gemeindewahlausschusses um 20 Uhr im Saal des Rathauses. Direkt im Anschluss soll voraussichtlich bereits ab circa 20.15 Uhr das Wahlergebnis am Platz vor der Hebelschule öffentlich bekannt gegeben werden.

