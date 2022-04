In der Gemeinde Gottmadingen sollen weiterhin alle Kinder eine Betreuung durch verschiedene Träger von Einrichtungen erhalten. Diese Botschaft weist der Kindergarten-Bedarfsplan 2022/2023 aus. Er enthält auch noch etwas Puffer, um Kinder aus der Ukraine aufzunehmen. Die ersten Familien sind mit an die 60 Personen bereits in Gottmadingen eingetroffen. „Es werden aber wohl noch viele weitere folgen“, erklärte Bürgermeister Michael Klinger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Finanzen und Soziales.

Bisher seien die Planungen in seiner 16-jährigen Amtszeit immer aufgegangen,

„Der Bedarfsplan für Kinderbetreuung ist auf Kante genäht. Aber wir haben noch Platz.“Michael Klinger, Gottmadinger Bürgermeister | Bild: Tesche, Sabine

es oft auch ausgesehen habe, dass es in den Kindergärten und Tagesstätten von Gottmadingen und den Ortsteilen Randegg und Bietingen sehr eng werden könnte, betonte er auf Nachfrage von Markus Bruderhofer (Freie Wählergemeinschaft). Der hatte Zweifel daran angemeldet, ob alle Kinder aufgenommen werden könnten. Der Grund: Es gebe in Gottmadingen rege Bautätigkeiten mit reichlich Wohnraum und zu erwartenden zahlreichen Zuzügen, vor allem von jungen Familien. „Wir wachsen langsam. Das ist auch gut so. Die Gemeinde Gottmadingen verzeichnet aber fast genauso viele Weg- wie Zuzüge von Bürgern. Das sind jährlich zwischen 600 und 800“, verriet der Bürgermeister. „Viele Menschen verlassen aus beruflichen Gründen den Wohnort oder weil sie in einer anderen Gemeinde eine Immobilie erworben haben oder ein Haus bauen wollen“, so Klinger.

Alle Träger und Kindergarten-Leitungen machen mit

Sein Lob galt den verschiedenen Trägern und Leitungen der Einrichtungen für Kinderbetreuung. „Eigentlich sollten die Gruppen aus pädagogischen Gründen verkleinert werden. Dadurch hätten wir aber nicht alle Kinder aufnehmen können. Der Vernunft gehorchend und mit viel Verständnis der Kindergarten-Leitungen haben wir gemeinsame pragmatische Lösungen gefunden“, führte Klinger aus. Er verwies auch auf angespannte Situationen, wie in großen Kreisstädten, wo nicht alle Kinder betreut werden können. Geschweige denn, dass sie sich die Eltern den Kindergarten aussuchen dürfen.

„Derzeit lassen sich die Kindergarten-Gruppen nicht verkleinern. Dies sollte aber aus pädagogischen Gründen künftig weiter das Ziel sein.“Kirsten Graf, SPD-Gemeinderätin | Bild: SK

Zustimmung erhielt er von Christa Hummel, Leiterin des katholischen Kindergartens St. Martin. „Viele Eltern, die aus anderen Gemeinden nach Gottmadingen ziehen wollen, können es gar nicht glauben, dass sie bei unseren Kindergärten problemlos einen Platz für die Kleinen bekommen und den auch nach Betreuungsangeboten auswählen dürfen“, sagte Christa Hummel. „Es ist verständlich, dass die Gruppengrößen wegen der angespannten Situation derzeit nicht reduziert werden können. Wir sollten aber dieses Ziel aus pädagogischen Gründen nicht aus den Augen verlieren“, betonte Kirsten Graf (SPD).

AWO-Betreuung sorgt für Entlastung

Fachbereichsleiterin Lisa Auer stellte in der Sitzung den Bedarfsplan in allen Betreuungseinrichtungen vor. Für Entspannung sorgt auch das neue Angebot der Arbeiterwohlfahrt. Voraussichtlich zum Frühjahr 2023 sollen zwei Gruppen mit einer Altersmischung ab ein Jahr bis zum Schuleintritt eingerichtet werden. Zunächst als Provisorium in Containern mit 30 Plätzen vorgesehen. Später als feste Einrichtung im Zuge des Quartiers 2020, der Neu-Überbauung des Eichendorff-Areals. Wichtig sei auch das Angebot der Tagespflege. Der Tagesmütterverein betreue derzeit 29 Kinder von unter einem Jahr bis zu Schülern. Aktuell entstehe Tagespflege mit neun Plätzen in der ehemaligen Sparkassen-Filiale. Dazu komme die Schülerbetreuung mit einer derzeitigen Teilnehmerzahl von 154 in den Grundschulen von Gottmadingen sowie Randegg und Bietingen.

Und wie sieht es aus mit dem Personal in den Kindergärten? „Wir müssen immer wieder Stellen besetzen, auch kleinere. Aktuell suchen wir für Randegg eine Erzieherin“, so Lisa Auer. „Egal in welchen Berufen, Personal fehlt seit langem an allen Ecken und Enden“, sagte Bürgermeister Michael Klinger.