„Der Giger, das ist ein ganz großartiger Athlet“, erkannte Rolf Kraus vom Gottmadinger Ringerclub schon nach den ersten Kämpfen. Er war mit seinen Clubkollegen ins benachbarte Ramsen ans Schwingfest gekommen. Es ging den Gottmadingern unter den 2320 Zuschauern am Sonntag weniger um die besondere Fest-Stimmung. Sie, die ihren Sport in Hallen und auf Matten ausüben, wollten ganz nah erleben, wie unter freiem Himmel und auf Sägemehl gerungen beziehungsweise geschwungen wird. Denn in der Schweiz ist Schwingen ein traditioneller Volkssport.

Was Schwingen eigentlich ist Schwingen ist verwandt mit den Sportarten Judo, Sum, Grappling, Wrestling/Catchen und dem Ranggeln, eine Art Schwingen nach Südtiroler Art. Um den Gegner zu bezwingen, gibt es beim Schwingen über 300 Variationen von Griffen und Schwüngen. Sie heißen: Kurz, Übersprung, Brienzer, Hüfter, Buur, Gammen, Wyberhaagge. Das Schwingen nach eidgenössischer Tradition hat seinen Ursprung allerdings nicht nur entlang den Schweizer Alpen. „Schwingen ist der älteste Sport der Welt“, so Jakob Schnyder, Präsident des Schwingklubs Glarner Mittelland. Später trafen sich die Sennen, die sich bis dahin als Freizeitvergnügen unter Älplern im Zweikampf gemessen hatten, mit so genannten Turnern, die meist im Rahmen von Gymnastikvereinen im Unterland ihre Kräfte trainierten. Noch heute unterscheiden sich Sennen und Turner in ihrer Bekleidung: Die Sennen tragen ein hellblaues Leibchen und dunkelgraue oder schwarze Schwingerhosen, wogegen die Turner ganz in Weiss daherkommen. (ws)

In Ramsen haben die Sägemehlringe oder Kampflätze, wie bei Kranzschwingfesten üblich, einen Durchmesser von zwölf Metern. Die Höhe des Sägemehls beträgt mindestens 15 Zentimeter. Das Sägemehl wird gewalzt und bewässert. Das haben am Vortag die Spezialisten von den mehr als 300 Helfern gemacht, die als Chrampfer von den Mitgliedern der in Ramsen beheimateten Guggenmusik Reiatgeister engagiert wurden.

Die Reiat-Geister feiern mit

Die Musiker-Gruppe wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Das Jubiläum wird insofern ungewöhnlich gefeiert, als die Guggenmusiker das Kantonalschwingfest in Ramsen organisierten. Das startete am Samstag mit dem Nachwuchsschwingertag. Am Sonntag sind dann 129 Aktivschwinger ins Sägemehl gestiegen. Abends im großen Festzelt wurde zum Tanz aufgespielt.

Hosen aus Zwilich hängen für die Schwinger bereit. | Bild: Wolfgang Schreiber

Die ganz großen Schwingfeste finden in den Bergen statt. Sennen sollen dort das Schwingen erfunden haben. Im Appenzell, zu Füssen des Säntis und der sieben Churfirsten hat ein Ramsen-Besucher aus Singen am Hohentwiel das Schwingen entdeckt und fand es faszinierend. Deshalb ergriff er jetzt die Gelegenheit, in Ramsen wieder einmal bei einem Schwingfest live dabei zu sein. Nicht zu Füssen des Säntis, sondern nahe beim Rosenegg schauten er und sein Kollege den Schwingern zu. Und sie waren nicht die Einzigen, die aus dem Deutschen einen Ausflug ans Kantonalschwingfest nach Ramsen unternommen haben: Etliche waren dazu mit dem Fahrrad angereist.

Vollenweider wird mit einem Kurz von Giger ins Sägemehl geworfen. | Bild: Wolfgang Schreiber

Und in der Tat, der Giger Samuel aus Ottoberg im Kanton Thurgau hat schließlich als Sieger den Platz verlassen. Seit jeher nennen die Schwinger den Familiennamen zuerst. Giger legte seine Gegner in sechs Gängen und im Schlussgang auch den Lokalmatador Vollenweider Jeremy aufs Kreuz.

Es sind bei einem Schwingfest nur die besten Schwinger, die Eidgenoss‘ genannt werden. Sie heißen auch die Bösen, obwohl die meisten Schwinger ganz nette Kerle sind. Zu den ganz Bösen zählen regelmäßige Festsieger oder Kranzgewinner an einem der großen Bergfeste, Verbandsfeste oder am eidgenössischen Schwingfest, das allerdings nur alle sechs Jahre stattfindet.

Sieger Samuel Giger aus Ottoberg im Thurgau wird von Schwingerkollegen auf den Schultern getragen. | Bild: Wolfgang Schreiber

In Ramsen sind einige Eidgenossen unter den 129 Schwingern am Start. Darunter auch der Brünig-Sieger Samuel Giger. Und der komme immer gerne ins Schaffhausische: Er hat jetzt zum vierten Mal das Schaffhauser Kantonalschwingfest gewonnen.

Sieger Samuel Giger erhält als Siegespreis einen Zuchtstier. | Bild: Wolfgang Schreiber

Giger wurde von Vereinskameraden auf die Schultern gehoben. Darauf wurde der Preis für den Sieger ins Sägemehl gebracht: Ein imposanter Muni, ein junger Zuchtstier.

Jetzt geht es für die Besten weiter

Das Schaffhauser Kantonalschwingfest ist in dieser Saison das letzte Kantonalschwingfest im Gebiet des Nordostschweizer Verbandsgebiets (NOSV). Anschließend folgen noch der NOSV-Bergklassiker auf der Schwägalp (20. August), ehe es am 27. August zum Saisonhöhepunkt, dem Unspunnen Schwinget in Interlaken, kommt.