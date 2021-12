Entwicklungsflächen sind in Gottmadingen rar. Umso höher sind die Ansprüche an das Quartier 2020. Das wird mit jedem Schritt deutlich, den die Verwaltung und der Gemeinderat in dieser Frage voranschreiten.

Das Projekt Quartier 2020 Durch den Umzug der Eichendorff-Realschule in einen Neubau ist in Gottmadingen ein Gelände mit 17.200 Quadratmetern Fläche freigeworden. Im ersten Bauabschnitt sollen 13.200 Quadratmeter davon neu gestaltet werden. Weitere 2000 Quadratmeter sollen folgen. Mit Hilfe einer Projektträger-Ausschreibung soll in einem Wettbewerb das beste Konzept für das neue Quartier 2000 gefunden werden. Doch zuvor muss der Gottmadinger Gemeinderat die Richtlinien erstellen, mit denen die Wettbewerbsteilnehmer planen können. Ein Arbeitskreis, bestehend aus Vertretern der drei Ratsfraktionen und der Gemeindeverwaltung, soll diese nun festlegen.

Die Eichendorff-Realschule ist umgezogen. Der Neugestaltung des Geländes steht also nichts mehr im Wege. In direkter Nachbarschaft hat die Wohnbaugenossenschaft WBG gerade 57 modernste Wohnungen fertiggestellt. Jetzt soll das alte Schulareal aufgewertet werden.

Vielfältige Ansprüche an Quartier 2020

Wie sich in Bürgergesprächen herausgestellt hat, sind die Ansprüche an das Gelände vielseitig. Doch die Wunschphase neigt sich dem Ende. Wenn aus den Träumen ein reales Wohnquartier werden soll, müssen die Ideen nicht nur in das neue Quartier passen, sondern auch in ein einheitliches Konzept. Und hier tut sich der Gemeinderat immer noch ein bisschen schwer.

Man möchte ein lebendiges, sozial gerechtes Quartier entwickeln, das sich durch eine hohe städtebauliche und architektonische Qualität auszeichnet. Die Umsetzung soll sich an nachhaltigen, ökologischen Standards orientieren. Das Gebiet soll für verschiedene Generationen interessant sein und wohnungspolitischen sowie wirtschaftlichen Vorgaben folgen. Was das konkret bedeutet, bleibt immer noch unklar.

Bei der Vergabe entscheidet das Konzept

Erklärtes Ziel ist es, das „beste Quartierskonzept“ zu finden. Was die Sache so schwierig macht, ist die Tatsache, dass es sich um eines der letzten größeren entwicklungsfähigen Areale in der Kerngemeinde Gottmadingen handelt. Wie ein Rohdiamant wartet das Gelände auf den richtigen Schliff. Fehler kann man sich nicht erlauben. Das beginnt schon bei der Entscheidung für das Vergabeverfahren.

Ein Arbeitskreis, bestehend aus Vertretern der drei Fraktionen und der Verwaltung, hat die verschiedenen Möglichkeiten in einem Abwägungsverfahren ausgelotet. Dabei ging es um die Frage, nach welchem Verfahren die Grundstücke vergeben werden sollen: in einem Bieterverfahren nach Höchstpreisgebot, per Direktvergabe nach einem Höchstpreis, in einer informellen Direktvergabe oder als Konzeptvergabe mit fixem Fest- oder Mindestpreis. Die Komplexität des Themas liegt auf der Hand.

Genaue Vorgaben für das Viertel

Wer sich jetzt die Augen reibt, soll schnell erlöst werden: Die Räte entschieden sich mehrheitlich für die Konzeptvergabe. Damit haben sie dem Arbeitskreis und der Verwaltung neue Aufgaben erteilt. Bevor das städtebauliche Konzept für einen entsprechenden Investoren- und Planungswettbewerb steht, müssen nämlich die Leitplanken zur Quartiersentwicklung festgelegt werden.

Eigentlich eine der schwierigsten Aufgaben für die Mitglieder der Arbeitsgruppe. Sie müssen genau sagen, was sie in dem Gelände alles haben wollen: Kindergarten, Café, Apotheke, Ärzte, integrative Wohnprojekte, Mehrgenerationenhäuser, sozialen Wohnungsbau und frei finanzierte Wohnungen. Alle diese Themen sind in der Vergangenheit schon diskutiert worden. Jetzt müssen die jeweiligen Anteile festgelegt werden.

Mehr Vielfalt durch zwei Investoren

Eines steht jetzt schon fest: Der Grundstückspreis soll eine untergeordnete Rolle spielen. Es sollen zwei Investoren gefunden werden, die gemeinsam ein Konzept umsetzen. Bernd Schöffling (CDU) begrüßt dieses Vorgehen. „Wir wollen die Vielfalt“, sagt er und räumt dabei ein, dass die Kunst darin liegen werde, zwei Investoren harmonisch zusammenzubringen.

Genau darin sieht Bernhard Gassner (SPD/UL) ein Problem: „Ich bin gespannt, wie sich ein Zweitplatzierter dem Wettbewerbssieger unterordnen wird.“ Gassner, der sich bei der Abstimmung enthielt, hätte einen Planungswettbewerb bevorzugt.

Hier hakte Bürgermeister Michael Klinger erklärend ein: Den Wettbewerbssieg werde davontragen, wer das beste städtebauliche Konzept vorlege. „Dabei geht es um die Planung für das gesamte Quartier mit Straßen und Parkplätzen“, sagte er. „Der Zweiplatzierte kann in diesem Rahmen seine Gebäude realisieren.“

Ein Preisgericht soll den besten Entwurf für das Quartier 2020 finden. Aber auch hier stehen noch Entscheidungen an: über die Zusammensetzung der Jury, die Preisgelder, die Anzahl der Architekten und Entwürfe. Angesichts der boomenden Baukonjunktur dürften hier noch einige Hürden zu überwinden sein.