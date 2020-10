Groß ist das Verständnis der Gottmadinger Gemeinderäte für den Wunsch der Nachbargemeinde Rielasingen-Worblingen, den Verkehrslärm auf den Durchgangsstraßen zu reduzieren. Bereits seit Jahren stellt der Grenzverkehr zum benachbarten Ramsen in der Schweiz eine hohe Belastung für die Anlieger dar. Eine Umgehungsstraße ist trotz vehementer Forderungen in naher Zukunft nicht in Sicht.

Die Gemeinde hat mit einem Lärmaktionsplan auf die Situation reagiert und Tempo-30-Zonen eingerichtet, die nun in der dritten Stufe erweitert werden sollen. Konkret geht es um die Landstraße 191 zwischen der Hauptstraße 28 und der Ramsener Straße 4 sowie um die Landstraße 222 im Abschnitt von der Gottmadinger Straße 11 bis zur Einmündung in die Hauptstraße. In diesen Abschnitten wird den Anwohnern eine hohe Lärmbelastung bescheinigt.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Neue Einschätzung für Gesundheitsgefahren

Galten bisher Lärmwerte von 70 Dezibel am Tag und 65 Dezibel in der Nacht als gesundheitskritisch, so wurden diese Werte mittlerweile auf 65 Dezibel (tags) und 55 Dezibel (nachts) heruntergestuft. Nachdem das Verkehrsministerium die Gemeinden aufgrund neuer Lärmkarten aufgefordert hatte, die bestehenden Lärmaktionspläne zu überprüfen, will die Gemeinde Rielasingen-Worblingen in der Ramsener Straße den Abschnitt ab der Hofenackerstraße bis zum südlichen Ortsausgang um 650 Meter Tempo-30-Zone erweitern. In der Singener Straße wird die Temop-30-Zone ebenfalls um 750 Meter verlängert.

Gottmadingen Für Stau sorgen nicht die Auswärtigen: Besonders Gottmadinger sind auf Straßen unterwegs Das könnte Sie auch interessieren

Zwar verlängere sich die Fahrtzeit der Autos um etwas über 30 Sekunden. Die Reduktion der Geräusche führe aber zu einer erheblichen Lärmentlastung für die Anlieger, hat ein Lärmgutachten festgestellt.

Im Ortskern von Rielasingen besteht schon die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer. Gottmadingen wurde als Nachbargemeinde um Stellungnahme zu weiteren Lärmschutzmaßnahmen gebeten und stimmte den Plänen zu. | Bild: Trautmann, Gudrun

Gottmadingen gar nicht tangiert

Die Gemeinde Gottmadingen war als Träger öffentlicher Belange um eine Stellungnahme gebeten worden. Die Verwaltung kommt zu dem Schluss, dass sich durch die Fortschreibung des Rielasinger Lärmaktionsplanes 2020 keine gravierenden Veränderungen ergeben. Für die Räte gab es daher keinen Grund, die Zustimmung zu verweigern. Sie billigten die Fortschreibung einstimmig und wünschen der Gemeinde in gutnachbarschaftlicher Manier Erfolg bei der Umsetzung.