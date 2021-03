von Von Ulrike Blatter

In letzter Zeit habe ich Konzentrationsstörungen. Das hat damit zu tun, dass ich ständig unterbrochen werde, ganz egal, ob ich schreibe oder etwas anderes – ja, was war es denn nur? – mache. Ob das mit der Umzugssituation meiner Eltern zusammenhängt? Aber habe ich nicht im Nachkriegs-Kosovo Hilfsprojekte organisiert, auf Intensivstationen gearbeitet und auf dem Zürcher Drogenkiez Notfalldienste geleistet? Organisationstalent ist also durchaus vorhanden und eine gewisse Stressresistenz ebenfalls. Ganz ehrlich: Es sind die Hotlines, die mir den Nerv rauben. Letzte Woche schilderte ich erfreuliche Erfahrungen, aber auch die netteste Plauderei mit einem sympathischen Mitarbeiter kostet Zeit. Und erst die Warterei. Ich nehme mir schon immer etwas vor, um die Wartezeit zu überbrücken, aber so viel Wäsche kann ich gar nicht aufhängen und auch die Spülmaschine ist irgendwann leer. Schreiben kann ich nicht, wenn automatische Ansagen laufen. Ich versuche immer die Dinge positiv zu sehen, aber manchmal ist es nur noch frustrierend. Kostenlose Schnelltests waren versprochen und naiv wollte ich einen solchen für unseren Sohn buchen. Er hat beim Umzug mit angepackt und beim Möbelschleppen kamen sich die starken Jungs näher, als es den Hygienerichtlinien entspricht. Grob geschätzt, gab es in diesen Tagen mindestens zehn Kontakte, für die ich nicht meine Hand ins Feuer legen möchte.

Aber deswegen ein Gratis-Test? Antwort eines Mitarbeiters der Corona-Hotline: „Ein Umzug jetzt?! Wer seine Hand auf die heiße Herdplatte legt, muss sich nicht wundern, wenn er sich verbrennt.“ Wir haben den Test dann privat gezahlt (wie andere rund um die Umzugssituation herum auch schon). Mein Bruder lebt in Mecklenburg-Vorpommern und hat beim Umzug ebenfalls geholfen. Er muss sich nun isolieren und zweimal testen lassen. Das kostet ihn nichts. Andere (Bundes)länder, andere Sitten. Obwohl man gar nicht so weit gehen muss: In Tübingen hätten wir dieses Problem wohl kaum gehabt. Und jetzt startet die Suche nach einem Impftermin: Manchmal kommt man bei der Hotline durch. Manchmal gibt es sogar einen freien Termin. Dann beginnt jedoch Chaos pur: Ich werde weitergeleitet zur Terminvergabe. Einmal bricht die Leitung zusammen und die nächste Mitarbeiterin erklärt sich für nicht zuständig. Auch die Online-Buchung führt ins Nirwana. Inzwischen überlege ich die „2“ auf der Tastatur zu drücken, um einen Termin beim Psychotherapeuten auszumachen. Aber auch dessen Warteliste ist lang. Was läuft eigentlich in diesem Land falsch, dass die noch nicht einmal Buchungen auf dem Niveau – na sagen wir mal, einer Hotelbuchung oder Pauschalreise hinbekommen? Aber immerhin habe ich diesen Text hinbekommen. Trotz Hotlinegedudel und Konzentrationsstörungen.