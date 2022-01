von Ulrike Blattner

Zwischen den Jahren lässt man es etwas gemütlicher angehen. Während der ganze Stress der letzten Wochen ein wenig von mir abfällt, blättere ich vormittags, immer noch im Pyjama, in der Morgenzeitung und freue mich, dass mein alter Hund es genauso gelassen nimmt. Ich nenne es „in den Tag hineinschlendern“. Zugegeben, das Wetter war gruselig, was das Zuhausebleiben umso verlockender machte. Aber nicht alle lassen sich vom Schmuddelwetter ausbremsen. Während mein Hund und ich mal kurz um die Ecke rennen, bewundere ich die gut motivierten Jogger, die bei jedem Wetter ihre Runden ziehen. Man kann es auch langsamer angehen. Schlendern sozusagen. Oder Spazierengehen. Wobei inzwischen ja auch dieser Begriff vereinnahmt wurde.

Bei manchen Spaziergang-Demos wurden Kinder verletzt

In Schwetzingen „spazierte“ eine auf Krawall gebürstete Mutter in Richtung Polizeiabsperrung, wobei dann ihr Vierjähriger durch Pfefferspray verletzt wurde. In Immenstadt wollten es die Eltern besser machen und ließen ihre Kleinen bei Minusgraden allein im Auto zurück, um „spazieren“ zu gehen. In einschlägigen Foren kursieren unverblümte Aufrufe, „reine Seelen“ zum Schutz vor der Polizei mitzunehmen. Ich nenne das Missbrauch. Der Einsatz menschlicher Schutzschilder ist übrigens nach der Genfer Konvention verboten. Dies nur nebenbei – wir befinden uns ja nicht im Krieg.

Kinder dürfen nicht auf Demos?

Aber sofort verhärten sich wieder die Fronten: „Kinder dürfen nicht mit auf Demos“, tönte es in den Kommentaren. Ich sehe das anders. Ich wurde schon im Kinderwagen zu Demonstrationen mitgenommen und die erste, an die ich mich gut erinnere, war eine Anti-Vietnamkriegsdemo. Es muss 1968 gewesen sein. Da war ich sechs Jahre alt. Auch damals lag Krawall in der Luft. Aber meine Eltern waren vorsichtig, vermieden jegliches Getümmel und haben mich nie gefährdet. Ich habe damals wenig verstanden, aber die Bilder und die Tatsache, dass man sich immer bemüht hat, meine Fragen zu beantworten, haben mich tief geprägt. Wir reden über die Notwendigkeit von Diskurs- und Demokratietraining in Kindergärten und Grundschulen – Kundgebungen gehören dazu.

Demos waren eine prägende Erfahrung

Wir Kinder haben zum Beispiel damals für einen Freizeitraum in unserer Siedlung gekämpft: Mit selbstgemachten Schildern und einer Unterschriftenaktion. Ich bin fernab von den Kreisen aufgewachsen, die gern mal als „linksgrün versifft“ abqualifiziert werden. Aber ich habe mich schon während meiner Kindheit als politisches Wesen begriffen. Demonstrationen gehörten zu diesem Prozess mit dazu.

Ein großes Aber gibt es dennoch

Aber zu einer Kundgebung gehört auch, dass sie als solche deklariert wird, dass es verantwortliche Ansprechpartner gibt und ein Konzept erstellt wird. Unmöglich, weil man einfach gegen alles ist, was nach demokratischen Spielregeln klingt? Dann sollten Kinder lieber doch zuhause bleiben.