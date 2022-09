von Wolfgang Schreiber

Überall herrscht Fachkräftemangel, stellt Bürgermeisterin Vera Schraner an der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend fest. In Büsingen fehlen aktuell Fachkräfte für die Kindertagesstätte und den Kindergarten.

Auf Antrag der Behörde hat der Gemeinderat ohne Gegenstimmen beschlossen, eine Prämie zur Gewinnung von neuen Mitarbeitenden im Programm Mitarbeiter werben Mitarbeiter – ein Modell, das von Tübingen stammt – einzuführen. Die anwerbenden Mitarbeitenden sollen eine einmalige Prämie in Höhe von 1000 Euro erhalten, wenn die eingestellten Bewerberinnen oder Bewerber die Probezeit von sechs Monaten erfolgreich beendet haben.

Veränderungssperre in der Dorfmitte

In der Dorfmitte soll in nächster Zeit baulich nichts verändert werden. Der Gemeinderat hat eine Veränderungssperre beschlossen, um die Planungshoheit im Ortskern zu wahren. Betroffen ist dadurch auch ein aktuelles Bauvorhaben, das zwei Neubauten an der Junkerstrasse vorsieht. Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst einen Teil der Liegenschaften mit Rheinanstoß an der Schaffhauser Straße und der Junkerstraße. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind die Liegenschaften um das Rathaus bis zur Einmündung der Griesstraße betroffen.

Wegen Veränderungssperre im Ortskern gestoppt: Bauvorhaben, das an Stelle des Restaurants „Adler“neue Wohn- und Geschäftshäuser plant. | Bild: Wolfgang Schreiber

Damit gilt die Sperre auch für die Liegenschaft, auf der das Restaurant Adler – beziehungsweise La Gondola wie es heute heißt – liegt. Für diese Liegenschaft und für das dahinter liegende Wohngebäude hat eine Bauherrschaft den Antrag auf Bauvorbescheid für dreigeschossige Wohn- und Geschäftshäuser mit Flachdächern und Tiefgaragen bei der Gemeindeverwaltung eingereicht. Ein Bauvorbescheid ist noch kein Bauantrag. Da der Gemeinderat zuvor die Veränderungssperre beschlossen hat, lehnte er auch im Sinne der Gemeindebehörde den Antrag mit acht Gegenstimmen ab. Zwei Gemeinderäte stimmten für den Antrag. Die Veränderungssperre betrifft nicht Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind.