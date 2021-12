von Ulrike Blatter

Draußen herrscht Schneetreiben und der Morgen will nicht richtig erwachen, aber im Tagesraum singen sie: „Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freud.“ Die Seniorinnen und Senioren in der Tagespflege St. Martin in Gottmadingen beginnen den Tag mit einem Lied. Mit den Melodien erwachen Erinnerungen und nun wird erzählt, wie es in der Kindheit war, als noch der Rost von den Schlittenkufen abgeschabt werden musste – aber dafür die autofreie Dorfstraße als Rodelbahn diente. Menschen, die als Gastarbeiter aus Italien kamen, berichten von der Weihnachtshexe Befana und russische Spätaussiedler erinnern sich an Väterchen Frost. Aber alle Anwesenden, auch die Donauschwaben, leben schon lange im Hegau und sind hier verwurzelt.

Konzept soll alle Sinne ansprechen

Die Tagespflege bietet von 8 bis 16 Uhr Betreuung. Etwa 50 Gäste nehmen dieses Angebot ein- bis viermal pro Woche wahr. Ein Team aus Pflegefachkräften und Betreuungsassistenten kümmert sich um die Bedürfnisse der Senioren. Spielenachmittage, Basteln, kognitives Training und Sitzgymnastik gehören zum üblichen Programm, genauso wie Aktivitäten an der frischen Luft. Zum Haus gehört ein schöner Garten, der auch im Winter für Spaziergänge genutzt wird. Niemand muss Angst haben, sich zu verlaufen, denn die Wege sind so angelegt, dass sie immer zum Ziel führen, erklärt Leiterin Stefanie Neurohr. „Wichtig ist ein Konzept, das alle Sinne anspricht.“ Das stimmt: Es duftet kräftig nach Gewürzen – nach getrockneten Nelken, um genau zu sein. Und dort steht eine Schatztruhe, die erst später geöffnet werden darf.

Singen Leben mit Demenz: Mit Nikolausstiefeln aus Tonpapier in die Vergangenheit Das könnte Sie auch interessieren

Die Pflegekräfte backen regelmäßig und im Advent gibt es spezielle Dinge wie Lebkuchen und Bratäpfel. Wer keine Angst um die dritten Zähne hat, knabbert sogar selbst gebrannte Mandeln. Unter den Gästen entsteht derweil eine Diskussion darüber, ob die perfekte Linzer Torte besser mit Mandeln oder mit Haselnüssen gebacken wird. Da ist man sich uneins. Und die Füllung? „Egal“, lautet das Fazit. „Hauptsache lecker.“ Gehört zum Advent nicht auch Glühwein? Ja natürlich, aber nur in der alkoholfreien Variante.

Jeder ist geimpft, denn die soziale Isolation wäre ein Graus

Überhaupt ist Sicherheit ein großes Thema – der Schatten der Pandemie schwebt über allen Plänen. „Wir haben eine Impfquote von 100 Prozent“, stellt Stefanie Neurohr fest. Der größte Horror wäre es, wenn die Seniorinnen und Senioren wieder in die soziale Isolation geschickt würden. „Viele haben in den Monaten des Lockdowns extrem abgebaut – nicht nur körperlich, sondern auch kognitiv. Das darf auf keinen Fall noch einmal passieren“, sagt die Einrichtungsleiterin.

Singen Johanniter bieten Kaffeeklatsch zu Hause an Das könnte Sie auch interessieren

Das Pflegepersonal gibt viel für den Schutz der Menschen, die ihnen anvertraut sind: Während die Gäste den Tag ohne Maske verbringen, trägt das Personal den Mund-Nasenschutz einen ganzen Arbeitstag lang. Auch bei der Gymnastik. Musik erklingt, nun wird zu dem bekannten Lied „Jingle Bells“ geturnt. Zuerst im Sitzen und dann mit weitausgreifenden Bewegungen, um nicht nur die Muskulatur zu stärken, sondern auch die Gelenke zu mobilisieren. Bei den Kniebeugen zählt ein älterer Her laut mit: „Eins, zwei, drei, Fieroobed!“ – Nein, Feierabend ist noch nicht.

Denn nun wird endlich die Schatztruhe geöffnet: Für jeden liegt eine Orange darin. Die Früchte werden nun mit den Nelken gespickt und in duftende Kunstwerke verwandelt. Und im Hintergrund läuft das bekannte Lied: In der Weihnachtsbäckerei.

Hegau Die leckersten Plätzchen des Hegau? Sechs Empfehlungen für die Weihnachtsbäckerei Das könnte Sie auch interessieren