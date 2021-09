Die beiden großen Volksparteien haben in Gottmadingen fast die gleiche Zahl an Zweitstimmen bekommen. Für die SPD ist das ein Grund zur Freude, für die CDU einer zum Nachdenken.

Stefan Jäkel, CDU-Vorsitzender in Gottmadingen, freute sich in erste Linie über das gute Abschneiden von Bundestagskandidat Andreas Jung. „Er ist authentisch und sachorientiert“, erklärte er Jungs Erfolg. In Gottmadingen liegen die