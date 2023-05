Vieles hatte Klaus Brachat, Vorsitzender des Vereins Brücke der Freundschaft, in der Mitgliederversammlung zu berichten, aber nicht nur Positives. „Um das Jahr 2020 ging die Armutsrate zurück. Doch nun nach der Corona-Pandemie und durch den Ukraine-Krieg ist alles anders. Jetzt steigt sie wieder kontinuierlich, auch bei unseren Partnerorten“, sagte Brachat den zahlreich erschienenen Mitgliedern. Und das Spendenaufkommen ist wie 2021 nach wie vor um 20 Prozent niedriger als 2019. „Wir erreichen das Spendenvolumen vor Corona nicht“, berichtete die zweite Vorsitzende Simone Graf und ergänzte: „Die Höhe der Spenden sollte wieder ansteigen, doch aufgrund von Corona, dem Ukraine-Krieg und Ereignissen wie dem Erdbeben in der Türkei dürfte es schwer werden.“

Positiv ist, dass die Mitgliederzahlen und die Patenschaften zugenommen haben. Die Aufzählung der Projekte und Einrichtungen, die die Brücke der Freundschaft unterstützt, ist lang. Von der Verschickung von Containern mit Hilfsmitteln will man künftig aufgrund der hohen Transportkosten allerdings absehen. Man habe den Einkauf von Medikamenten über den ortsansässigen Handel organisiert.

Ein großes Anliegen ist der Brücke der Freundschaft die Jahresaktion 2023 „Frühstückshilfe für Schulkinder“. Seit zehn Jahren unterstützt und trägt die Brücke der Freundschaft sieben Waisenkindertagesstätten in Sambia. Die Kinder werden im Programm CID betreut. Die Abkürzung steht für children in distress, auf deutsch Kinder in Not. Sie kommen teilweise von sehr weit her in die Tagesstätten – und das mit leerem Magen, weshalb sie oft unkonzentriert sind. Nun wollen Schulen und CID-Einrichtungen allen Kindern eine Frühstückshilfe zukommen lassen. Gestartet werden soll in Nakonde, der Schule, die von der Brücke der Freundschaft mitfinanziert wurde und die seit Januar in Betrieb ist. Die Brücke der Freundschaft bittet dafür um eine Spende auf das Konto DE70 6925 1445 0008 1055 12 und Klaus Brachat ergänzt: „Damit jedes Kind ein Frühstück bekommt.“