Clemens Fleischmann setzt sich für Vögel ein – selbst, wenn er dafür einen Streit mit dem eigenen Vater riskiert. „Um unser Firmengelände hatten wir jahrelang eine 120 Meter lange Thuja-Hecke“, erzählt der kaufmännische Leiter der Randegger Ottilien-Quelle – „grauenhaft.“ Grauenhaft deshalb, weil diese Art von Sträucherreihe weder Insekten noch Vögeln Nahrung und Lebensraum bietet. Für Fleischmann war klar: Eine Eibenhecke muss her.

Also wurde im Familienunternehmen abgestimmt. Mit dem Ergebnis, dass die Brüder Clemens und Christoph ihren 82 Jahre alten Vater überstimmten. „Jetzt wachsen rund um das Gelände Eiben, an deren Beeren sich die Vögel laben können“, freut sich Fleischmann. Für ihn eine Frage der Konsequenz. Schließlich arbeitet die Ottilien-Quelle seit einem Vierteljahrhundert mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) zusammen.

Bild: Ottilien-Quelle

Das neueste Ergebnis dieser Kooperation prangt in den kommenden Wochen auf den Sprudelflaschen des Getränkeherstellers: Zwölf unterschiedliche Rücketiketten, die den Kunden anhand von Bildern und Infotexten die unterschiedlichsten Vogelarten vorstellen.

Vom Insekt zum Vogel

Bei der jüngsten Aktion vor zwei Jahren habe sich alles um das Thema Insekten gedreht, erzählt Thomas Körner, Geschäftsführer des NABU-Bezirksverbandes Donau-Bodensee. „Insekten wiederum bilden die Nahrungsgrundlage für Vögel“, erklärt er seine Überlegungen bei der Motivauswahl. „Wir haben uns dann auf die Vögel des Jahres beschränkt. Genauer gesagt, auf die, die in unserer Region vorkommen und für die wir mit praktischer Arbeit etwas tun können.“

Auf fünf Millionen Etiketten werden bald schon Feldlerche, Star und Weißstorch zu sehen sein. Und natürlich der Vogel des Jahres 2020: die Turteltaube. Seit 1971 würden der NABU und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern den jeweiligen Vogel des Jahres küren, erklärt Thomas Körner. Damit wollen die Verbände auf die Gefährdung der Tiere und ihrer Lebensräume aufmerksam machen.

Sperling und Storch auf der Verliererseite

Er weist darauf hin, dass auch im Hegau zahlreiche Arten bedroht sind: „Nicht nur seltene Vögel wie das Rebhuhn oder der Storch, auch Rauchschwalbe oder Haussperling sind auf der Verliererseite, wenn ihr Lebensraum verschwindet“, betont Körner. Er weiß zum Beispiel, dass von der 2020 zum Vogel des Jahres gekürten Turteltaube im Hegau nur noch wenige Brutpaare vorkommen.

Bild: Ottilien-Quelle

Wer noch mehr über die bedrohten Vögel erfahren möchte, kann einen auf dem Etikett abgedruckten QR-Code mit dem Smartphone abscannen, um weitere Infos zu erhalten. Das könnte gerade für Kinder und Jugendliche spannend sein. „Bei vergangenen Aktionen kam es sogar vor, dass sich Kinder in Getränkemärkten über das Leergut hergemacht haben, um das Motiv zu finden, das ihnen noch in ihrer Sammlung gefehlt hat“, blickt Clemens Fleischmann zurück.

Dass sich aber nicht nur der Nachwuchs für die Natur interessiert, kann er aus eigener Erfahrung berichten: „Inzwischen hat auch mein Vater Gefallen an den Vögeln gefunden, die bei uns in der Eibenhecke sitzen“, sagt er und schmunzelt.