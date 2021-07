Jetzt kann man es ja sagen: Die Videoüberwachung der alten Eichendorff-Realschule in Gottmadingen hat ihre Mängel. Das soll bei der neuen Schule nicht mehr passieren. Alexander Kopp sagte es in der jüngsten Gemeinderatssitzung rund heraus: „Die bestehende Überwachungsanlage ist ein technischer Rohrkrepierer. Sie hat nie richtig funktioniert.“ Untermauert wurde dieses Eingeständnis von Amtsleiterin Martina Stoffel. Sie zählte eine ganze Reihe von Sachbeschädigungen am alten Schulhaus auf, die trotz der 2017 angebrachten Kameras nicht aufgeklärt werden konnten: Graffiti, Verschmutzungen, immer wieder Glasschäden und Scherben von nächtlichen Gelagen. Der größte Schaden mit rund 200 000 Euro entstand durch einen Containerbrand.

Nur einmal haben rote Turnschuhe einen Täter überführt

Regelmäßig hielten sich auch ehemalige Schüler auf dem Gelände auf. Dabei könne es auch zu Streitereien und Sachbeschädigungen kommen. „Nur einmal konnten wir jemanden überführen“, berichtete Bürgermeister Michael Klinger. „Da haben wir einen Täter anhand der auffälligen roten Turnschuhe identifizieren können.“ Die alte Video-Überwachung habe im Rahmen eines Testlaufs stattgefunden. „Die neue Ausstattung soll deutlich besser werden“, verspricht nicht nur der Bürgermeister.

Ein Zaun kommt nicht in Frage

Alexander Kopp erklärt, dass die Schulleitung sich eigentlich einen großen Zaun um das neue Schulgelände gewünscht hatte. Doch das lehnte die Gemeinde als Schulträger ab. „Wir bevorzugen eine offene Schule“, sagt der, der den Neubau wohl am besten kennt. Das Projekt liegt ihm besonders am Herzen, weil er jeden Schritt begleitet hat. Aber einzäunen will er das Schmuckstück nicht. Mit der Überwachung des Geländes außerhalb der Schulzeiten habe man einen Kompromiss gefunden.

Mit elf Kameras das gesamte Gelände im Blick

Einen entsprechenden Plan der Firma EAK Security legte die Verwaltung nun den Räten vor. Danach werden insgesamt elf Kameras alle Bewegungen auf dem Gelände aufzeichnen. „Mit der vollflächigen Außenüberwachung wollen wir verhindern, dass ungebetene Gäste auf das Schulareal kommen“, sagt Kopp. Nach dem Plan sind nur wenige Bereiche des Schulgartens nicht erfasst. Hier seien aber Nachjustierungen möglich.

Der Datenschutz ist Gewährleistet

In dem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss ist ausdrücklich verankert, dass die Videoüberwachung am neuen Standort der Eichendorff-Realschule außerhalb der Schulzeiten vorgesehen ist und alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.