Polizisten haben abgeschossene Hülsen und scharfe Munition in einem Schrebergarten in Gottmadingen gefunden und ein Luftgewehr einbehalten. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, muss sich ein 26-jährige Tatverdächtige nach Schüssen in der Anlage Kabisland in der Friedhofstraße außerdem wegen Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Zeugen meldeten demnach am Freitagabend schussähnliche Geräusche in der Schrebergartenanlage. Zuvor sollen dort Personen gefeiert haben.

Als Polizisten vor Ort waren, trafen sie den deutlich alkoholisierten 26-Jährigen mit einem Luftgewehr in einem der Gärten an. Der Mann gab an, mit einem Schuss in die Luft auf andere Schüsse reagiert zu haben. Eine Schreckschusswaffe besitze er zwar, habe sie aber nicht genutzt. Weil der Mann ein Bundeswehrsoldat ist, wurde er an die Feldjäger überstellt.