In einem feierlichen Akt überreichte Lucinda Mayer, die Chefredakteurin der Schülerzeitung Treffpunkt an der Eichendorff-Realschule Gottmadingen, Schülersprecherin Larissa Willauer die gesammelten Spenden für die 24. Ausgabe der Schülerzeitung. Dies berichtet die schule in einer Pressemitteilung. Die Überreichung fand aufgrund der Corona-Situation in kleinem Kreis in der Eichendorffhalle mit den SMV-Lehrern Timy Hiller und Dietmar Raether, sowie der Schulleitung mit Cosima Breitkopf und Kerstin Gnoth statt. Den Rahmen der Runde bildeten die Schülerzeitungsredakteure. Die Summe habe, wie Lehrer Winfried Herzig in der Pressemitteilung erläutert, symbolischen Wert: Die 8 steht für die Form des Neubaus der Schule, die 21 für die Anzahl der Redakteure und die andere 21 für das Jahr, in dem die Schule fertiggestellt werde.

Lucinda Mayer habe in ihrer Ansprache den Lehrern gedankt, die sich im April bereit erklärt hatten, als Postboten die Schülerzeitung kostenlos an alle über 500 Schüler zu verteilen, da die Schüler zu Hause über das Internet unterrichtet wurden und kein Verkauf an der Schule möglich war. Sie dankte auch den Eltern, Schülern, Lehrern, Freunden und Gönnern, die die neue Schule mit ihrer Spende unterstützten. Nun sei es an der SMV, zu überlegen, was für die neue Schule mit dem Geld angeschafft werden soll.

Die Schülerzeitungsredaktion mit Ida Brütsch, Sara Scholter, Hanna Kishioka, Finnja Schwindke, Tyler Prokop, Paul Hoffmann, Selina Fitz, Kiara Hägele, Giulia Bronke, Jonah Wirth, Fabian Sauter (sitzende von links) und AG-Leiter Winfried Herzig, Gabrielle Hempel, Flora Kelmendi, Larissa Willauer, Lea Gloning, Maximilian Werner, Raquel Zisterer, Jasmin Hübel, Lucinda Mayer, Alina Dorozynski und Michelle Newsham (stehend von links). | Bild: Winfried Herzig

Larissa Willauer bedankte sich für den Scheck und erklärte, dass die Schülergemeinschaft nun gemeinsam eine sinnvolle Anschaffung für die neue Schule auswähle. Sie bedankte sich auch bei der Schulleitung, die das Projekt unterstützt hat.

Rektorin Cosima Breitkopf betonte die Bedeutung der Schülerzeitungs-AG als Teil des Schulprofils und bedankte sich bei der versammelten Redaktion für die engagierte Arbeit. Verstärkung hatte AG-Leiter Winfried Herzig seit Beginn des neuen Schuljahres durch Michelle Newsham erhalten, um weitere Ausgaben gemeinsam mit der Redaktion zusammen vorzubereiten. Die Schülerzeitung Treffpunkt besteht seit 15 Jahren und hat schon einige Landespreise für verschiedene Ausgaben bekommen.