Der DRK-Ortsverein bietet Kurse für die Erste Hilfe am Kind an. „Wir wollen zum einen Handgriffe und Hintergründe von Unfällen und Krankheitsbilder im Kindesalter erklären, damit man im Notfall Ruhe bewahrt, und zum anderen auch präventiv auf Gefahren hinweisen“, sagt Ausbilderin Sarah Block. Es komme zwar äußerst selten vor, dass man ein junges, gesundes Kind reanimieren müsse, ist sich das Ausbildungsteam mit langjähriger Erfahrung im Rettungsdienst einig. Aber alles, was man schon mal geübt habe, wende man im Notfall viel eher an, heißt es in einer Mitteilung des DRK. Deshalb üben die Kursteilnehmenden an Reanimationspuppen, um mehr Realitätsnähe zu erzeugen. Das Ziel ist, ihnen die Scheu zu nehmen. Wie man reagiert, wenn das Kind etwas verschluckt hat, kann man ebenfalls üben.

Das DRK hat moderne Reanimationspuppen angeschafft. „Insgesamt vier neue Reanimationspuppen, jeweils zwei für Säuglinge und zwei für Kinder. Die Reanimationspuppen werden die Qualität der Erste-Hilfe-Ausbildung und somit auch die Lebensrettungsfähigkeiten der Gemeinschaft verbessern,“ erzählt Ausbilder Nicolas Steiert. Peter Löchle, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins: „Die neuen Reanimationspuppen sind eine bedeutsame Investition. Wir können diese in unserem Ortsverein vielfältig anwenden. Nicht nur die Erste-Hilfe-Ausbildung profitiert von dieser hochwertigen Ausstattung, sondern auch unsere Helferinnen und Helfer können ihren hohen Ausbildungs- und Wissensstand hierdurch stetig erweitern.“

Die Bereitschaft des Ortsvereins profitiert ebenfalls von dieser Anschaffung. „Kinder sind medizinisch gesehen keine Miniaturausgabe vom Erwachsenen. Sie unterscheiden sich anatomisch und daher auch von ihrer Behandlung, vor allem bei der Reanimation. Daher erhalten unsere Bereitschaftsmitglieder einen enormen Mehrwert, die Kinder- und Säuglingsreanimation an der entsprechenden Puppe zu üben,“ erklärt Nicolas Steiert. Die Sparkasse hat die 2000-Euro-Investition zu 100 Prozent unterstützt.