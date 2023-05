Der „Tag der Randegger Vereine“ an der Grenzlandhalle war die erste Veranstaltung dieser Art und hatte zwei primäre Ziele. Zum einen wollten sich die Vereine präsentieren, sich auch bei Neubürgern bekannt machen und über die Vielfalt ihres Angebots informieren. Es war den Vereinen aber auch wichtig, um neue Mitglieder zu werben. Wie überall haben auch einige der Vereine in Randegg Nachwuchsprobleme. Dabei waren der VFB (Fußball/Kinder-und Jugendtanz), der Turnverein (Kinderleichtathletik, Gesundheitssport und mehr), die Siedlergemeinschaft (Förderung und Erhalt von Wohneigentum), St. Ottilia (kirchliche Gemeinschaft mit vielfältigen Tätigkeiten), der Musikverein (Orchester, Kinder-und Jugendarbeit), der Narrenverein Fidelia Unkenbrenner, die Feuerwehr (Kulturelle-, sportliche-, kameradschaftliche Aktivitäten) sowie der Frauenverein (Organisation von geselligen Zusammenkünften, Ausflüge, Feste und mehr). Das Fest wurde von Joachim Geyer, Kulturausschussvorsitzender von Randegg und verantwortliches Bindeglied zwischen der Gemeinde und den Vereinen, eröffnet. Er zeigte sich begeistert von der Kooperation der Teilnehmer. Jeder Verein konnte an diesem Tag seine Stärken einbringen. Sei es beim Bedienen, beim Ausschank, in der Küche oder an der Kasse. Auch die ideelle und finanzielle Unterstützung vieler Sponsoren machte dies möglich. Trotz des kühlen Wetters und vieler Feste in der Umgebung konnten sich die Organisatoren über einen sehr guten Besuch freuen. Auf einem Lastwagen der Ottilien-Quelle, der zur Bühne umfunktioniert wurde, konnten sich alle Teilnehmer präsentieren und teilweise auch mit Vorführungen für ihren Verein werben, was von den Gästen mit begeistertem Applaus honoriert wurde. Der MV Randegg begleitete das Fest mit Blasmusik und sorgte dadurch für beste Eigenwerbung. Die Feuerwehr stellte den Maibaum auf. Edeltraut Margraf, die ehemalige langjährige Vorsitzende des Frauenverein, war begeistert von der Veranstaltung: „Wenn hier was los ist, sind die Randegger halt da. Toll.“