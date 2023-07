Eine Jury aus externen Expertinnen und Experten hat unter Beteiligung örtlicher Jury-Mitglieder – von der Jugendvertretung über den Gottmadinger Seniorenbeirat bis hin zu sozialen Organisationen – über die fünf Entwürfe für die Bebauung des ehemaligen Areals der Eichendorff-Realschule beraten. Diese waren im Rahmen eines Konzeptvergabeverfahrens von verschiedenen Bewerbergemeinschaften aus Investoren und Planungsteams bei der Gemeinde Gottmadingen eingereicht worden.

Ausstellung im Rathaus

Das Ergebnis wird nun vom 7. bis zum 21. Juli zu den üblichen Öffnungszeiten im Sitzungssaal des Gottmadinger Rathauses ausgestellt. Die Gemeindeverwaltung bietet laut Pressemitteilung außerdem am Donnerstag, 13. Juli, um 18 Uhr eine öffentliche Führung an, bei der die Ergebnisse der Beratungen von Stadtplanerin Olga Gozdzik, Bauamtsleiter Urban Gramlich und Bürgermeister Michael Klinger erläutert werden.

Auf dem rund 1,7 Hektar großen Gelände der ehemaligen Eichendorff-Realschule in Gottmadingen sollen über 150 Wohnungen, aber auch soziale Einrichtungen wie Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung, eine Kindertagesstätte und ein Begegnungsort für das gesamte Quartier entstehen.

Der Wohnraum solle als Mietwohnraum und in Teilen auch als geförderter Wohnraum zur Verfügung gestellt werden und damit einen Beitrag zur Entspannung der Wohnraumsituation in der Region leisten, heißt es in der Mitteilung der Gottmadinger Gemeindeverwaltung.

Die Verwaltung, der Gemeinderat und Bürgermeister Michael Klinger freuten sich auf zahlreiche Ausstellungsbesucherinnen und -besucher und auf eine spannende Diskussion über die unterschiedlichen städtebaulichen Entwürfe und Lösungen, schreibt die Gemeinde Gottmadingen.

Die Eichendorff-Realschule war im Jahr 2021 in einen modernen Neubau am Ortsrand umgezogen.