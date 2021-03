Eines stellt Alexander Schopp beim Treffen im Dellenhau gleich klar: Zum geplanten Kiesabbau im Dreieck Gottmadingen, Hilzingen und Singen werde er sich nicht äußern. In dem Punkt gibt sich der Betriebsleiter des Kieswerks Birkenbühl zugeknöpft. Nur so viel: „Das Raumordnungsverfahren ist durch. Das Landratsamt hat die Genehmigung zum Kiesabbau mit Sofortvollzug zugelassen. Widerspruchsverfahren der Gemeinden, die über das Landratsamt Konstanz laufen, haben keine aufschiebende Wirkung. Wir können aktiv werden.“

Erste Aktivitäten fanden mittlerweile tatsächlich statt. Höchst alarmiert berichtete Tilo Herbster der SÜDKURIER-Redaktion von rätselhaften Markierungen. Herbster wohnt im Forsthaus Katzental und wäre vom Kiesabbau im Dellenau direkt betroffen. Wenn er sich gegen den Kiesabbau wehrt, so ist er nicht alleine. Aus den angrenzenden Gemeinden Singen, Hilzingen und Gottmadingen, sowie Rielasingen-Worblingen kommt ebenfalls Protest. Die Menschen fürchten Lärm, Staub und den Verlust ihres Naherholungsgebietes. Wann und wo genau in dem Waldstück der wertvolle Rohstoff geschürft werden soll, lässt sich Alexander Schopp ebenso wenig entlocken, wie die übrigen Beteiligten dieses Treffens mit der Tageszeitung. Grund für diese Zurückhaltung ist unter anderem die Sorge vor Sabotage.

Waldkonferenz für einen Siebenschläfer

Bei der Waldkonferenz geht es jetzt also ausschließlich um die Umsiedlung der europaweit streng geschützten Haselmaus. Es handelt sich um eine vorbereitende Maßnahme für den Kiesabbau. Der Umweltplaner Wolfgang Schettler hat für das Kieswerk Birkenbühl das Raumordnungsverfahren federführend geleitet. Thilo Tollkühn berät das Unternehmen in Forstangelegenheiten und Jochen Kübler vom Büro 365 Grad Freiraum und Umwelt ist für den Artenschutz und die ökologische Baubegleitung zuständig.

Junge Bäume und Sträucher wurden aus dem Dellenhau entfernt, um dem Haselnussstrauch, Weißdorn oder Schlehe mehr Licht zu geben. Letztere dienen der geschützten Haselmaus als Lebensraum. | Bild: Trautmann, Gudrun

Der junge Wald wird ausgelichtet

Die Fachleute erklären, was in den vergangenen Wochen im Wald geschehen ist, um die Haselmaus zum Umzug zu bewegen. Überall liegen abgeschnittene Äste und dünne Baumstämme am Wegesrand. Alles jüngere Bäume in dem ohnehin jungen Wald. Der Wirbelsturm Lothar hatte hier vor über 20 Jahren ein Baum-Gemetzel angerichtet. Danach entstand der aktuelle Wald. Jetzt wurde hier kräftig geholzt. „Das ist die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den späteren Kiesabbau„, erklärt Jochen Kübler. Denn dort, wo der Abbau stattfinden soll, wurde die Haselmaus gesichtet. Gezielt seien Büsche ausgelichtet und zum Teil Bäume rausgenommen worden, um den Strauchbewuchs zu fördern, erklärt Thilo Tollkühn. Die Wurzeln der Sträucher bieten der Haselmaus den gewünschten Lebensraum und das Winterquartier.

Recht unscheinbar wirkt das keltische Hügelgrab (rechts) unter den vertrockneten Gräsern. Es steht unter Denkmalschutz. Im Umkreis von 30 Metern darf kein Kies abgebaut werden. | Bild: Trautmann, Gudrun

Kleinsäuger jetzt noch im Winterschlaf

Die Haselmaus ist ein Bilch, gehört zur Gruppe der Siebenschläfer und ist etwa so groß wie eine Hausmaus. Die Kleinsäuger mit dem buschigen Schwanz sind scheue Tiere, nachtaktiv und daher selten zu beobachten. Von Oktober bis Mitte April/Mai befinden sie sich im Winterschlaf. Im Frühjahr ernähren sie sich von saftigen Trieben, später von Brombeeren, Weißdorn und Schlehen. Die Tiere haben einen Aktionsradius von einigen Hundert Quadratmetern. Natürliche Feinde sind Fuchs, Dachs, Waldkauz oder Marder.

Robust und trotzdem streng geschützt

Im Dellenhau gibt es jede Menge Haselbüsche, in denen sich der kleine Kletterer heimisch fühlen kann. Die Sträucher sollen sich noch besser entwickeln, damit der Nager aus dem Gelände, das für den Kiesabbau freigelegt werden soll, in andere Gebiete umziehen kann. „Das hat auch beim Bau der B31 bei Überlingen funktioniert“, erklärt Wolfgang Schettler. Um den Lebensraum zu erweitern, werden auch noch neue Haselsträucher in den Randzonen gepflanzt. „Nach dem Bundesnaturschutzgesetz muss eine Alternative für die geschützten Tiere vorhanden sein, wenn der Eingriff in das Gelände beginnt“, erklärt Wolfgang Schettler und beruft sich dabei auf Paragraph 44.

In dieser künstlichen Röhre baut sich die Haselmaus ihr Nest. Artenschützer können so den Siebenschläfer nachweisen. | Bild: Jochen Kübler

Künstliche Nester dienen als Nachweis

Nachgewiesen wurde der kleine Siebenschläfer mit Hilfe von künstlichen Kästen, Haselmaus-Tubes. Das sind Röhren, die dem Säuger als Nest dienen. Erst wenn die Haselmaus ihren Winterschlaf beendet und den Wurzelstock verlassen hat, soll auch dieser gerodet werden.

Keltisches Hügelgrab wird zu einer Insel

Mitten im Dellenhau befindet sich ein denkmalgeschütztes keltisches Hügelgrab, das auf jeden Fall vor dem Kiesabbau sicher ist. 30 Meter Abstand müssen gewahrt bleiben. Hier wächst jede Menge Gebüsch, das auch der Haselmaus zusagen werde, wie Jochen Kübler erklärt. Ob es ihr aber in der rauen Umgebung gefallen wird, muss sich zeigen. Der Landschaftsplaner und der Artenschätzer geben sich optimistisch: „Selbst an der A9 bei Heilbronn hat sie sich an der Böschung angesiedelt.“