Es war ein holpriger Start für den neuen Pfarrer in Gottmadingen. Was Jörg Waldvogel vor gut einem Jahr vorfand, war eine Vielzahl von Baustellen. Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch im Wortsinn. „Eigentlich wollte ich nicht bauen“, sagt der promovierte Theologe.

Zur Person Im Sommer 2019 übernahm der promovierte Theologe Jörg Waldvogel die Leitung der Seelsorgeeinheit Gottmadingen mit den Gemeinden Christkönig in Gottmadingen, St. Gallus in Bietingen, St. Ottilia in Randegg, St. Dionysos in Gailingen und St. Johannes in Ebringen.



1977 wurde er in Kirchzarten bei Freiburg geboren. Im Oktober 2009 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Bevor er sich für den Beruf des katholischen Priesters entschied, absolvierte er eine Ausbildung zum Zierpflanzengärtner. Er holte das Abitur nach und ging im Alter von 24 Jahren ins Priesterseminar. „Ich bin ein Spätumsetzer“, sagt er über sich selber. Seine Doktorarbeit schrieb er zu einem moralphilosophischen Thema mit dem Titel: „Erlöst hoffen oder erinnernd befreien“. Darin gehe es auch um die Frage, wie gültige Glaubensinhalte in moderner Sprache vermittelt werden können.

Dem Sanierungsprozess in Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat und dem Architekten konnte er aber dann doch etwas abgewinnen. Er hat dabei nicht nur die Gebäude der katholischen Pfarrei bis ins Detail kennengelernt, sondern auch die engagierte Gemeinde.

Improvisation setzt auch Kräfte frei

Bis die einsturzgefährdete Decke des Gotteshauses und das Pfarrhaus saniert waren, musste sehr viel improvisiert werden. Zum Beispiel bei den Gottesdiensten, die während dieser Zeit ins Gemeindehaus verlagert wurden. „Das waren sehr dichte Gottesdienste“, erinnert sich Waldvogel. „Der Saal war brechend voll. Die Menschen waren sehr nah beieinander.“

Wenn der Pfarrer das erzählt, entsteht der Eindruck, als habe er diese Zeit sogar ein bisschen genossen. Die Nähe seiner Gläubigen untereinander wuchs sich zu einer Nähe mit dem neuen Pfarrer aus. Wie sonst hätte überhaupt die Annäherung stattfinden sollen?

Nach und nach wird sich diese Weihnachtslandschaft in einer Vitrine der Christkönigskirche füllen. Es ist eine der Stationen, die zum Meditieren einlädt. | Bild: Gudrun Trautmann

Monatelang auf der Baustelle

Weil das Pfarrhaus bei seinem Amtsantritt noch gar nicht bewohnbar war, musste Jörg Waldvogel über Monate aus Radolfzell nach Gottmadingen pendeln. Dort hatte er zuvor seinen Dienstsitz. Keine sehr guten Voraussetzungen, um seine Gemeinde mit rund 5000 Gläubigen kennenzulernen. Zu Allerheiligen konnte er endlich in das Gottmadinger Pfarrhaus einziehen. Und zum Christkönigsfest durfte er schließlich die Kirche wieder für die Gemeindegottesdienste öffnen.

Endlich wollte er aus dem Vollen schöpfen. Doch das Gemeindeleben war stark heruntergefahren. Grund dafür war die einjährige Vakanz der Pfarrstelle. Als neuer Pfarrer war er genauso fremd wie die Gemeindereferentin Petra Kirchhoff. „Ich bin sehr dankbar über das Engagement der Ehrenamtlichen“, sagt Waldvogel rückblickend. Sie sind das Bindeglied zwischen dem Seelsorgeteam und den Gemeindemitgliedern. „Sie stärken die Kirche vor Ort“, weiß der Pfarrer. Dazu gehören für ihn auch die Pfarrjugend und die Ministranten.

Jugendarbeit als Basis

In Gottmadingen ist die kirchliche Jugendarbeit noch sehr gefragt. Über 30 Ministranten helfen bei den Eucharistiefeiern und bringen sich auch sonst mit Aktionen ein. Jörg Waldvogel weiß aus eigener Erfahrung, wie prägend die Jugendarbeit ist. „Ich war selber mit Begeisterung Ministrant“, erzählt er. „Und die Zeit in der katholischen Jugendgemeinschaft hat bei mir stark nachgewirkt.“

Aus dieser Erfahrung heraus setzt er sich jetzt auch stark für die Jugendarbeit ein. Zwar sei die derzeit durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sehr eingeschränkt. Neues Potenzial ergebe sich aber durch die neuen Medien. „Damit verbunden ist ein Modernisierungsschub auch in den Kirchen“, ist Waldvogel überzeugt.

Jede Menge neuer Ideen

Corona setze auch Kräfte frei. So haben in allen Pfarreien, die zur Seelsorgeeinheit gehören, drei bis acht Sänger eine Schola gegründet, die zusammen mit dem Organisten in den Gottesdiensten musizieren. Überhaupt erlebe er in der Gemeinde große Achtsamkeit. „Die Leute gehen sehr verantwortungsvoll mit den Auflagen zur Corona-Bekämpfung um“, hat Waldvogel in den Kirchen beobachtet.

Seit Mai dürfen Gottesdienste nur unter Einhaltung strenger Hygiene-Regeln stattfinden. Die sozialen Aktivitäten bleiben dabei auf der Strecke. Das Kirchen-Café, die Feste, der Chorgesang: das alles kann zur Zeit nicht stattfinden. „Wir werden nach der Pandemie viel nachzuholen haben“, sagt der Pfarrer.

Eine kleine Kapelle in der katholischen Christkönigskirche in Gottmadingen wurde für einen Stationenweg geöffnet. Hier können Gläubige über den Stern meditieren. | Bild: Gudrun Trautmann

Neu ist der Weihnachtsweg

Um Möglichkeiten der stillen Einkehr zu schaffen, haben sich der Vorstand des Pfarrgemeinderates und das Gemeindeteam darüber Gedanken gemacht, wie im Ausnahmezustand Weihnachten nähergebracht werden kann. Das Ergebnis ist ein Stationenweg in der Christkönigskirche, der zur Krippe hinführen soll. Der Weihnachtsweg ist ein neues Format, das es so vorher nicht gab.

So wurde eine kleine Kapelle geöffnet, die sonst nicht zugänglich ist. In einer Vitrine entsteht eine Winterlandschaft, in einer anderen Kapelle besteht die Möglichkeit zur Meditation und Gestaltung. So werden Angebote für eine lebendige Gemeinde geschaffen, die bereit ist, sich der Zukunft zu stellen. „Wir müssen bereit sein für kreative Lösungen“, sagt Waldvogel. Dabei setzt er auf die engagierten Frauen und Männer in seinen Gemeinden.