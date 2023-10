Ohne die italienischen Farben geht nichts bei Giampiero Nuzzo. Weil der Bürgermeister von Caselle in Pittari seine Scherpe im Hotelzimmer vergessen hat, muss sich die Festgesellschaft im Gottmadinger Ratssaal noch etwas gedulden. Dort haben sich die Gäste aus der süditalienischen Partnergemeinde aber längst mit ihren deutschen Freunden gemischt und in einen munteren Austausch begeben. Da ist es nicht tragisch, wenn der Festakt zum Jubiläum etwas später beginnt. Ohnehin hat man ja schon vier Jahre darauf warten müssen. Eigentlich hätte man das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft schon im Jahr 2019 feiern sollen, doch dann hat die Pandemie alles durcheinander gewirbelt.

Von Caselle ist es ein weiter Weg in den Hegau. Von dort kamen die ersten Gastarbeiter nach Gottmadingen. Mama Fahr haben sie die Firma genannt, für die sie ihre Heimat verlassen haben. Die Landmaschinenfabrik brauchte in den 1950er Jahren dringend Arbeiter und die Casellesen brauchten Arbeit. Es waren Opfer für den Wohlstand. „Unsere Mitbürger wollten eine bessere Zukunft für ihre Familien“, erinnerte Giampeiro Nuzzo. Viele von denen, die ihre Heimat verlassen haben, sind in Gottmadingen geblieben. „Ihnen bringt die Partnerschaft ein Stück Heimat zurück.“

Auch Bürgermeister Michael Klinger ging in seiner Festrede auf die Ursprünge dieser Freundschaft ein. Er blickte zurück auf das Jahr 1957, als die ersten Gastarbeiter Gottmadingen erreichten. So wie in ganz Deutschland seien sie mit nicht viel mehr als Handgepäck und dem Wunsch hier Arbeit zu finden gekommen.

„Aus der kleinen ‚Truppe‘ der 50er Jahre ist bis heute eine kleine Gemeinde von Italienern gewachsen, die fest in alle Bereiche unseres Ortes Gottmadingen und unseres Gemeindelebens integriert ist“, sagte Klinger. „Aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Politik, Sport und im zwischenmenschlichen Zusammenleben sind unsere Freunde aus Italien nicht mehr wegzudenken.“ Für seinen Kollegen und Freund Nuzzo ist das ein gelungenes Beispiel von Migration und Integration im Kleinen, das auf europäischer Ebene Schule machen könnte.

Es sei nicht der Abend der großen Politik, sagte Klinger und mahnte dann doch, dass Europa durch die aktuellen Krisen mehr denn je in Gefahr sei. Als Beispiel für den Egoismus einzelner Länder nannte der den Brexit und den fast unüberbrückbaren Streit in der Flüchtlingsfrage. Auch den Krieg in der Ukraine ließ er nicht unerwähnt. Er führe eindrücklich vor Augen, welchen Wert der Frieden zwischen den Völkern in Europa habe.

Verständigung, wie sie in der Partnerschaft mit Caselle oder Champagnole in Frankreich und Randegg in Österreich gelebt werde, setzten dem etwas entgegen und förderten das friedliche Zusammenleben. Das nach 29 Jahren erneut zu bekräftigen und zu beurkunden, war den Freunden jetzt ein Festakt wert.

Beide Redner beschworen den europäischen Gedanken, machten sich stark für den Zusammenhalt der Länder und warben für einen offenen Austausch über den Zweck und Inhalt von Europa. Es gehe um Werte und nicht um weitere Regeln aus Brüssel, mahnte Klinger. In der Pandemie seien Projekte ins Stocken gekommen, die jetzt wieder belebt werden müssten, erklärte Nuzzo. Der Schüleraustausch oder gegenseitige Besuche von Vereinen sei der beste Weg zu Freundschaft und Verständigung. „Wir wollen ein Beispiel für Europa sein und zeigen, dass es geht“, sagte Nuzzo. „Das ist unser Weg. Darin sind wir uns einig.“

Auch die Freiburger Konsulin Francesca Toninato zeigte sich beeindruckt von der aktiven Städtepartnerschaft. Sei sei Ausdruck der Wertschätzung für die Leistung der Gastarbeiter. Das italienische Konsulat vertritt 60.000 Landsleute. Die Behörde sei gerade dabei, Dienstleistungen zu optimieren und Sonderleistungen für Ältere und Menschen mit Behinderungen einzurichten.

Den Festcharakter unterstrich der Musikverein Gottmadingen unter der Leitung von Markus Augenstein mit der Auswahl der Stücke. Zu Beginn wurden die deutsche und italienische Nationalhymne gespielt. Nach dem Eintrag der Gäste ins goldene Buch erklang die Europahymne.