Warteschlangen wie bisher soll es nicht mehr geben. Die Gottmadinger Bahnhof-Apotheke plant eine deutliche Aufwertung des Angebots und der Dienstleistungen, um für eine Entzerrung des Ablaufes zu sorgen. Dies betont Jens Scheibner, der die Leitung der Bahnhof-Apotheke von Ulrike Habel-Betz übernimmt. Der promovierte Pharmazeut will auf die langjährigen Erfahrungen zurückgreifen. Die hat er bei größeren Pharma-Unternehmen gesammelt. Dabei spielen zukunftsträchtige Erneuerungen, wie bei der Beratung und den Vertriebswegen, eine große Rolle. Zurück zu den Wurzeln leitet er vier Apotheken, zwei in der Region seines Wohnortes Ravensburg. Den Schwerpunkt will er auf Gottmadingen legen.

Änderungen sollen mehr Zeit für Beratung ermöglichen

„Die Bahnhof-Apotheke ist für die medizinische Versorgung der Einwohner von Gottmadingen und umliegenden Orten enorm wichtig“, erklärt Bürgermeister Michael Klinger. „Seit Corona haben unsere Angestellten einen erheblichen Mehraufwand zu bewältigen. Aktuell besonders schon durch das Ausstellen der digitalen Impfausweise“, erklärt Jens Scheibner. „Wir wollen die Lagerkapazitäten durch automatisierte Lagerhaltung erheblich erweitern, sodass fast alle Medikamente sofort verfügbar sind und teils nicht erst bestellt werden müssen. Die freien Kapazitäten ermöglichen eine noch eingehendere Beratung“, betont er. Medikamente sollen rund um die Uhr über ein Abholsystem erhältlich, sowie Online-Bestellungen und digital verordnete Rezepte möglich sein.

Jens Scheibner setzt auf großen Einsatz seines Teams

„Kunden werden weiter bei Bedarf auch herkömmlich bedient“, sagt Bürgermeister Klinger. „Auch für das Thema Impfen sind wir offen, wie für alles, was zu Dienstleistungen gehört“, so Jens Scheibner. Im Sommer soll die Bahnhof-Apotheke auch optisch durch die Neuerung der Fassade attraktiver werden. „Wir wollen die Bahnhof-Apotheke langfristig sichern. Dies auch als Gegensatz zum fortschreitenden Trend von Apotheken-Schließungen“, sagt er. „Ich kann auf ein hoch engagiertes Team, das in der Corona-Zeit außerordentliches leistet, zählen.“