Die CDU in Gottmadingen hat sich neu aufgestellt. Bei ihrer Mitgliederversammlung in der Awo wurde der gesamte Vorstand neu gewählt, wie es in einer Pressemitteilung des Gemeindeverbandes heißt. Außerdem seien langjährige Mitglieder geehrt worden: So bekam Helmut Seng eine Ehrennadel der Bundes-CDU für seine 60-jährige Parteimitgliedschaft. Seng gehörte zu den Mitbegründern der CDU in Gottmadingen. Für 40 Jahre Parteimitgliedschaft wurden Walter Benz und Heinz Kiesewetter geehrt. Zu einem emotional ganz besonderen Moment wurde die Ehrung von Robert Maus.

Robert Maus prägte den gesamten Landkreis

Franz Moser, der frühere Bürgermeister von Hilzingen, erinnerte in seiner Laudatio an die vielen gemeinsamen Begegnungen, die ihn mit dem früheren Landtagsabgeordneten, Landrat und Gottmadinger Bürgermeister verbinden. Maus trat vor über 50 Jahren in die CDU ein und prägte durch seine Arbeit nicht nur die Gemeinde Gottmadingen, sondern habe als Landrat den gesamten Landkreis Konstanz, nachdem dieser im Zuge der Kreisreform 1973 neu zugeschnitten worden war, geeint.

Jäkel setzte sich für kürzere Ausgangssperre ein

In seinem Rechenschaftsbericht ließ der scheidende Vorsitzende Stefan Jäkel die vergangenen drei Jahre Revue passieren: Wie so vieles sei auch diese Zeit von den Auswirkungen der Pandemie geprägt gewesen. Dennoch blickte er auf einige Veranstaltungen zurück und berichtete über Gespräche, die er während der Lockdown-Phase mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung geführt hatte. In diesen Gesprächen setzte sich Jäkel erfolgreich dafür ein, dass die nächtliche Ausgangssperre zeitlich verkürzt wurde.

Bei den anschließenden Wahlen trat er nicht mehr für den Vorsitz des Gemeindeverbandes an. Wegen beruflicher und familiärer Gründe müsse er sein politisches Engagement etwas kürzen, sagte der werdende Vater. Sein Amt übernimmt Jürgen Hermann, der dem Vorstand der Gottmadinger CDU auch bislang schon angehörte.

So sieht jetzt der Vorstand aus:

Als Stellvertreter bleibt Jäkel aktiv, zweiter Stellvertreter ist Philip Hodecker. Den weiteren Vorstand bilden Schatzmeister Georg Eisenmann und CDU-Gemeinderat Markus Klopfer als Schriftführer, sowie als Beisitzer Maxima Estrada, Cedric Baur und Florian Auer.