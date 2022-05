Die Artenvielfalt von Tieren schwindet genauso wie deren Lebensraum, der sich auch stark wandelt. Erhöhte, für das Grundwasser schädliche Stickstoffeinträge und klimatische Veränderungen sorgen für weitere Belastungen. Und das trifft auch die Menschen durch negativen Folgen. Diesen Entwicklungen will das Land Baden-Württemberg entgegenwirken. Biotopverbünde sollen helfen. Um diese zu planen und umzusetzen, sind die Gemeinden vor Ort gefragt. Der Hegau ist mit großen Flächen von freier Natur besonders gefordert. Zug um Zug sollen die Städte und Gemeinden Biotopverbünde schaffen, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Als Musterbeispiel gilt die Gemeinde Gottmadingen. Dort sind schon viele Maßnahmen umgesetzt worden, wie Streuobstwiesen aufwerten, kleine Gewässer anzulegen, sowie naturnah und tierfreundlich zu pflanzen, Weitere sind in Arbeit und sollen zeitnah erfolgen.

BUND hat schon eigene Pläne gemacht

Die Gemeinde hat aber auch einen Glücksfall. Dort engagiert sich Eberhard Koch als Umweltbeauftragter und Vorstandsmitglied im BUND-Naturschutzzentrum Westlicher Hegau. Zudem fungiert er als Gemeinderatssprecher der Freien Wähler Vereinigung. In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Gremiums, dem er auch angehört, war seine Kompetenz in Sachen Umwelt gefragt. Das schon länger. Denn die Biotopverbundpläne, die Sven Gebhart vom Landschaftsunterhaltungsverband Konstanz in der Sitzung vorstellte, greifen in Gottmadingen bereits.

„Biotope bringen für Tiere und Pflanzen, aber auch für die Gemeinden viele Vorteile.“Sven Gebhart, Biotopmanager

Der BUND hat unter der Leitung und Mithilfe von Koch bereits ein sehr detailliertes Konzept erstellt. Mit konkreten Ausführungen. „Das hilft enorm, das angestrebte Projekt schneller und kostengünstiger zum Zuge zu bringen“, betonte Gebhart. Ziel der Landesregierung von Baden-Württemberg sei es, 15 Prozent der verfügbaren Freiflächen bis zum Jahr 2030 mit Biotopen zu versehen. Das Land trage 90 Prozent der Planungskosten, den Rest die Kommunen.

Für Gemeinden kann es finanziell lohnen

An den Prozessen sei eine große Beteiligung vorgesehen, wie durch Verbände, Behörden und die breite Bevölkerung. Der Gemeinderat Gottmadingen hat bereits durch einen Grundsatzbeschluss zugestimmt, mitzumachen. Gailingen auch. Die Entscheidung in Büsingen steht noch aus. Und was soll nun konkret beim Biotopverbund ausgeführt werden? „Wir wollen bestehende Biotop-Kernflächen weiter verbessern und brach liegende Gebiete aktivieren“, schildert Gebhardt. Das könne sich für Gemeinden auch finanziell lohnen. Neu ausgewiesene Biotope erhöhten auch die Ökokonten nicht unerheblich. Die sind wichtig als normalerweise teure Ausgleichsmaßnahme, wenn beispielsweise eine Gemeinde ein neues Baugebiet ausweist.

Auch Landwirte helfen

„Wir konnten schon in eigener Regie Verbesserungen erzielen. Wie durch die Pflege von Streuobstwiesen und Neu-Anpflanzungen. Dies sind auch künftig Schwerpunkt-Aktionen“, sagte Eberhard Koch. Besonders seien aber auch Landwirte gefragt. „Bei der Verpachtung von Gemeinde-Flächen haben wir schon nach der Flurbereinigung vor etwa 20 Jahren vereinbart, dass Flächen extensiv, also ohne Dünger, bewirtschaftet werden. Wiesen sollen weniger gemäht werden“, so Koch. „Landwirte zeigen sich sehr kooperationsbereit. Dies erhoffen wir auch für die künftige Maßnahmen. Und wenn sie beispielsweise Blühstreifen auf Äckern anlegen und pflegen, erhalten sie neben der Flächenprämie eine weitere Förderung“, so Sven Gebhart.

„Biotopverbünde bieten aber für die teilnehmenden Gemeinden weitere Vorteile. Sie erhöhen den Wohnwert, sorgen für eine geplante Flächen-Entwicklung, werten das Naherholungsgebiet auf, machen den Tourismus attraktiver und steigern das Image“, erklärte Gebhardt. Das Wichtigste sei aber der positive Beitrag für künftige Generationen.