von Sandra Baindl

„Narrenblut tut allen gut“ hieß das Motto, unter dem der DRK-Ortsverein zusammen mit den vier Gottmadinger Narrenvereinen zur Blutspende aufgerufen hatte. Um die Blutspende für das närrische Volk attraktiver zu machen, spendierte der DRK-Ortsverein dem Verein, der den größter Anteil seiner Mitglieder zur Blutspende mobilisierte, einen Gutschein über 150 Euro für das Weinhaus Fahr.

Diesen konnte nun der Narrenverein Fidelia-Unkenbrenner aus Randegg entgegennehmen. Zwar zählt der Verein mit nur 50 erwachsenen Mitgliedern zu den kleineren Zünften, doch fast ein Viertel der Mitglieder war zum Blutspenden erschienen, wodurch sie auf dem ersten Platz landeten.

Narren planen Sommerfest

Wann der Gutschein eingelöst werden kann, stehe noch nicht fest, sagte Guntram Brütsch, erster Vorsitzender des Randegger Narrenvereins. Aktuell steht die Idee eines Sommerfestes im Raum – in der Hoffnung auf eine bessere Corona-Situation.

Gottmadingen Besondere Aktion lockt viele Blutspender in die Eichendorff-Halle Das könnte Sie auch interessieren

Gewinner der Aktion war auch der DRK-Ortsverein Gottmadingen, der zu diesem Blutspende-Termin anstatt der sonst üblichen 140 Spender diesmal 211 begrüßen durfte. Ein Grund für die rege Teilnahme dürfte die Werbetrommel gewesen, welche die Narren im Vorfeld gerührt hatten. Als erste gemeinsame Aktion der Vereine überhaupt wurden 5000 Flugblätter gedruckt und in Gottmadingen sowie den Ortsteilen verteilt.

Sportvereine sind interessiert

Sarah Block, beim DRK im Orga-Team Bereitschaft aktiv, resümierte das Ergebnis: „Es hat sich gezeigt, dass die Resonanz größer ist, wenn bestimmte Gruppen direkt angesprochen werden.“

Peter Löchle, DRK-Vorstand in Gottmadingen, freut es, dass ihm gleich am Blutspende-Tag Mitglieder der Gottmadinger Sportvereine vorschlugen, beim nächsten Termin eine ähnliche Aktion mit ihren Vereinen durchzuführen. So ist es gut möglich, dass am 19. Mai die Sportler zur Spende gebeten werden. Und auch Kirchenmitglieder oder Hilfsorganisationen würden sich als Spender anbieten, ist Löchle überzeugt. Eines steht fest: die Narren werden nächstes Jahr wieder dabei sein.