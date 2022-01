von Sandra Baindl

Mehr als fünf Millionen Blutspenden werden jährlich bundesweit benötigt, sei es für Operationen, Entbindungen, Krebspatienten, Immunerkrankte oder Unfallopfer. Die Zahl der Blutspender sinkt jedoch stetig. Daher startet nun der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Gottmadingen eine besondere Aktion. Unter dem Motto „Narrenblut tut allen gut“ sind die Gottmadinger Narrenvereine am Donnerstag, 27. Januar, zwischen 14 und 19 Uhr in der Eichendorffhalle zur Blutspende aufgerufen.

Eifrigste Narrenzunft erhält eine Belohnung

Am Aufruf beteiligen sich die Narrenzunft Gerstensack, die Heilsberghexen, die Narrenzunft Biberschwanz Bietingen und der Narrenverein Fidelia Unkenbrenner Randegg. Rund 400 spendenfähige Mitglieder sind angesprochen. Das Engagement der Narren soll auch belohnt werden: Der Narrenverein, der den größten Anteil seiner Mitglieder zur Spende mobilisiert, erhält einen Gutschein über 150 Euro für ein Gottmadinger Weinhaus. Gerne können die Narren auch im Häs erscheinen. Auf die Idee zur Aktion kam Sarah Block, beim Gottmadinger DRK-Ortsverein im Organisationsteam Bereitschaft aktiv, durch eine ähnliche Aktion des DRK in Radolfzell. Bei Peter Löchle rannte sie damit offene Türen ein. Der Vorstand des Gottmadinger Ortsvereins stellte das Preisgeld gerne zur Verfügung. Natürlich sind nicht nur die Narren zur Blutspende aufgerufen. Jeder Spender ist willkommen.

Singen Hegauer Narrenzünfte: Fasnacht im Sommer? Das geht gar nicht Das könnte Sie auch interessieren

Voraussetzung ist die Volljährigkeit. Erstspender dürfen maximal 64 Jahre alt sein, für alle weiteren Spenden gilt eine Altersgrenze von 73 Jahren. Eine kürzlich erfolgte Corona-Impfung ist laut dem DRK kein Hindernis für eine Blutspende. Bereits am Tag nach der Impfung darf gespendet werden, wenn sich der Spender wohlfühlt. Eine Online-Anmeldung zur Spende unter terminreservierung.blutspende.de ist notwendig. Beim Termin gilt die 3G-Regel, das heißt geimpft, genesen oder getestet mit Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Eine Testmöglichkeit vor Ort besteht nicht.