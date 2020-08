Gottmadingen vor 1 Stunde

Nach Vorfahrtsverletzung an der Kreuzung zusammengeprallt

An der Kreuzung Kornblumenweg/Hauptstraße/Industriepark hat es am Donnerstag morgen gekracht. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt, an ihren Fahrzeugen entstand 5500 Euro Schaden.