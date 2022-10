Energie sparen heißt das Gebot der Stunde. Die jungen Leute von Fridays for Future (FfF) haben es mit ihren Demonstrationen immer wieder gefordert und auf die Folgen der Klimaveränderung hingewiesen. Doch der Umbau zur Nutzung von erneuerbaren Energien geht zu langsam. Als Brandbeschleuniger wirkt dabei der russische Gaslieferstopp als Reaktion auf die Sanktionen wegen des Angriffs auf die Ukraine. Die Preise für Gas, Öl und Strom sind explodiert. Das betrifft auch die Heizkosten in öffentlichen Gebäuden. Um hier kein finanzielles Desaster zu erleben, hat die Gemeinde Gottmadingen die Schulen und Rathäuser in allen Ortsteilen genauer unter die Lupe genommen und durchgerechnet, was eine Umrüstung der Heizanlagen oder der Beleuchtung kosten würde. Denn vor dem Sparen kommt die Investition.

„Die Maßnahmen werden heute nur angerissen und noch nicht durchgeplant“, stellt Bürgermeister Michael Klinger im Ausschuss für Technik und Umwelt gleich zu Beginn klar. Er hat die Beratung über die technischen Einsparmöglichkeiten anberaumt, um effektiv in die Haushaltsplanberatungen für 2023 eintreten zu können. Der Gemeinderat hatte die Verwaltung damit beauftragt, auszuloten, wo Energiekosten eingespart werden können.

800 Lampen sollen umgerüstet werden

Einige kleinere Maßnahmen können relativ schnell umgesetzt werden. Da gibt es zum Beispiel immer noch 800 konventionelle Leuchten, die auf LED-Technik umgerüstet werden können. Die Kosten dafür werden mit 81.000 Euro veranschlagt. In nur zwei Jahren soll sich die Investition amortisiert haben. Für die Ausschussmitglieder ein klarer Fall für ein „Ja“.

Altes Rathaus Gottmadingen

Schwieriger wird es schon bei der Heizung im Rathaus. Bei den Berechnungen ging man von einer Umstellung auf Pellets aus. Die Anlage würde rund 100.000 Euro kosten. Bei der Frage, wann sich so eine Anlage (in Kombination mit Photovoltaik) amortisieren werde, hat Alexander Kopp vom Bauamt nur drei Fragezeichen. Das Problem sind die ebenfalls stark gestiegenen Preise für Pellets.

Batteriespeicher für die Eichendorff-Realschule

Sonnenstrom wird in der neuen Eichendorff-Realschule ja schon genutzt. Allerdings kann die Schule selbst nur einen Bruchteil des erzeugten Stroms selber nutzen. Das liegt vor allem daran, dass im Hochsommer, wenn die Sonne am meisten scheint, Ferien sind. „Im Sommer haben wir den meisten Strom verkauft“, erklärt Michael Klinger. Um noch mehr Strom für den Eigenbetrieb nutzen zu können, wird nun über einen Batteriespeicher in der Realschule nachgedacht. Der würde rund 200.000 Euro kosten und sich in sechs Jahren amortisiert haben. Derzeit betragen die jährlichen Stromkosten in der Schule trotz Photovoltaik (PV) 36.000 Euro. Die Räte im Ausschuss waren sich einig, dass genauer untersucht werden sollte, ob sich Ertragsspitzen und Verbrauchsspitzen beim Strom besser anpassen lassen. Das Thema Batteriespeicher müsse vorangetrieben werden.

Alte Hebelschule ist ein Energiefresser

225.0000 Euro würde eine Pellet-Heizung hier kosten. Eine stattliche Summe für ein Gebäude, das noch nicht saniert ist. Doch die Heizung ist noch nicht alles. „Der Altbau ist energetisch nicht optimiert“, sagt der Bürgermeister. Kosten in Höhe von 700.000 Euro haben die groben Schätzungen im Bauamt ergeben. „Vollwärmeschutz ist bei dem Gebäude schwer vorstellbar.“ Denkbar sei aber, die Dachschrägen zu dämme, neue Fenster einzusetzen und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einzubauen. „Das sollten wir genauer untersuchen“, sagt Klinger. Die Verwaltung schlägt vor, ein Gesamtpaket schnüren für die Schule zu schnüren.

Technik im Sitzungssaal Spätestens die Online-Sitzungen während der Lock-Downs in der Corona-Pandemie haben es zutage gebracht: Die Medientechnik im Sitzungssaal ist nicht ganz auf dem neuesten Stand. SPD-Fraktionssprecherin Kirsten Graf hatte angeregt, über eine sogenannte Hybridlösung nachzudenken, mit deren Hilfe bei Präsenzsitzungen sich auch Räte oder Zuhörer von außen online zuschalten könnten. Alexander Kopp vom Bauamt hat nun zusammen mit der Firma, die auch die Gemeinde in Sachen Medien für die neue Schule beraten hat, die Kosten ermittelt. Die Schätzung beläuft sich auf 118.000 Euro. Zu teuer, findet die Verwaltung. Einen neuer Beamer und eine Leinwand für 23.000 Euro, sowie einen Vorschaumonitor auf der Verwaltungsseite für 5000 Euro seien aber für den Ratssaal wünschenswert. „Wir brauchen eine zweite Ausstattung in der Verwaltung, um arbeitsfähig zu sein“, so Bürgermeister Michael Klinger. Live-Übertragungen aus den Ratssitzungen hält er hingegen datenschutztechnisch für hoch bedenklich.

Altes Rathaus in Randegg

Das Gebäude ist äußerlich ortsbildprägend, aber technisch in einem schlechten Zustand. Angesichts der Tatsache, dass die Gemeinde Gottmadingen mit ihren Ortsteilen bis Jahresende 150 Flüchtlinge unterbringen muss, gab es bereits eine Umbauplanung. Möglich wären zwei Wohnungen im Erdgeschoss mit 81 und 122 Quadratmetern. Doch nach genauer Betrachtung der drei Varianten herrschte im Ratssaal betretenes Schweigen. 342.000 Euro würde es kosten, die beiden Wohnungen mit einer einfachen Sanierung bewohnbar zu machen. Dabei würde aber die Erneuerbare-Energie-Verordnung (EnEV) nicht eingehalten. „Das ist gar nicht zulässig“, sagt Michael Klinger, weshalb dieses Variante ausscheide. Auch die zweite Variante kommt für ihn nicht in Frage. Einen Vollwärmeschutz der historischen Fassade könne man sich fürs Ortsbild nicht vorstellen. Bleibt noch eine dritte Möglichkeit: Innendämmung mit Silikatplatten der Erdgeschosswohnungen. Die prognostizierten Kosten in Höhe von 464.000 Euro verschlug den Räten die Sprache. Was nun mit dem Gebäude geschieht, muss noch weiter beraten werden.