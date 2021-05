Im hellen Maigrün stehen die mächtigen Rosskastanien rund um das alte Gottmadinger Rathaus in der Blüte. Die größten Exemplare sind mit einem dreieckigen Schild gekennzeichnet: Naturdenkmal. Doch die Pracht kann oft schon im Sommer zu Ende sein. Schuld ist dann meistens ein kleiner, unscheinbarer Schmetterling. Wenn die Miniermotte die Bäume befällt, zeigen sich an den großen Blättern der weißblühenden Kastanie braune Fraßspuren. Der Schmetterling ist kaum einen Zentimeter groß. Die Raupen richten großen Schaden an, so dass die Wirtsbäume krank und vertrocknet aussehen.

Hubertus Kieferle will etwas gegen den Schwund der Singvögel tun

Ein eifriger Helfer im Kampf gegen die Weiterverbreitung des Schädlings ist die Meise. Für sie hat der Gottmadinger Bauhof jetzt 20 Nistkästen in die Kastanien am alten Rathaus und bei der Fahrkantine aufgehängt, die vom Randegger Jagdfachgeschäft Kieferle gespendet wurden. „Die Zahl der Singvögel ist in den letzten Jahren aufgrund des Klimawandels, unserer Lebensweise und dem Ausbau der Infrastruktur stark zurückgegangen“, begründet Hubertus Kieferle Junior sein Engagement. Er sehe es als seine Pflicht an, etwas dagegen zu unternehmen. Das Randegger Unternehmen stellt Nistkästen her, die mittlerweile in ganz Europa hängen. Für die Gottmadinger Meisen hat er nach eigenen Angaben Nistkästen „de luxe“ aus hochwertigen, robusten und wetterfesten Siebdruckplatten zur Verfügung gestellt. Solche Platten werden auch im Fahrzeugbau verwendet.

Nistkästen für Meisen hängen in den großen Rosskastanien

Michael Klinger hatte sich im Vorfeld mit der Vogelwarte Radolfzell ausgetauscht und dafür entschieden, die Kästen im Ortskern und bei der Fahr-Kantine aufzuhängen. Noch sehen die Kästen ganz unbewohnt aus. Alle sind schön mit kleinen Hausnummern versehen. Mit einem bangen Blick stellt sich der Laie die Frage, ob die Meisen die Luxuswohnungen überhaupt beziehen werden?

Vogelexperte Gessendorfer kümmert sich um die Pflege der Nistkästen

Peter Gessendorfer vom BUND Rielasingen-Worblingen kennt sich mit Nistkästen bestens aus. Er betreut in seiner Gemeinde und für den Forst Radolfzell 220 Kästen. „Zum Teil hängen die schon seit 20, 25 Jahren. Gessendorfer baut auch immer wieder neue Kästen mit Jugendlichen. Gemeinsam hängen sie die Kästen auf. „Weil es zu wenig Unterschlupfmöglichkeiten gibt, nimmt die Zahl der Singvögel bei uns ab“, hat Gessendorfer beobachtet. „Dabei sind sie sehr gute Helfer bei der Schädlingsbekämpfung.“ Mittlerweile hätten auch erste Drosselarten die gefräßigen Raupen des Buchsbaumzünslers als Nahrungsquelle für sich entdeckt. Nur den sehr zerstörerischen Eichenprozessionsspinner, der auch heftige allergische Reaktionen bei Menschen auslöst, mag außer dem Kuckuck bisher kein Vogel fressen.

Jetzt beginnt bald der Nestbau

Gessendorfer kann die Gottmadinger Meisenkastenaktion nur begrüßen, weil die Schädlinge in den Rosskastanien so auf natürliche Weise bekämpft werden. Damit auch wirklich Meisen einziehen, darf das Flugloch nicht zu groß sein. Dass die Kästen noch nicht bewohnt sind, macht dem Fachmann keine Sorgen. „Noch sind die Vögel in der Balz. Ab Mitte Mai werden die Nester gebaut. Erst vor drei, vier Tagen ist der Pirol zurückgekehrt. Und in Gottmadingen und Rielasingen sind die Mehlschwalben da“, freut sich Gessendorfer.

Mit natürlichen Mitteln gegen einen Schädling

Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger freut sich über die neuen Brutmöglichkeiten für die Meisen. „Mit den Nistkästen in den Kastanienbäumen im Ortskern schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, sagt Klinger. „Wir hoffen, dass die Meisen bevorzugt die Miniermotten fressen werden, die vor ihrer eigenen Haustür zu finden sind“.

Jeder kann Meisenkästen in seinem Garten aufhängen

Auch der Umweltbeauftragte und Gemeinderat Eberhard Koch freut sich über die Nistkästen aus Randegg, obwohl sein Schwerpunktgebiet der Schutz der Fledermaus ist. „Wir hängen gelegentlich Nistkästen auf im Rahmen von speziellen Projekten, zum Beispiel vor einigen Jahren im grenzüberschreitenden Interreg-Projekt ‚Vögel der Obstgärten‘“, erzählt er. Da sollte der Gartenrotschwanz gezielt gefördert werden. „Vor kurzem haben wir Nistkästen für Wendehals und Wiedehopf in der Obstanlage von Thomas Hägele in Hilzingen aufgehängt. Wir haben uns auch schon engagiert für das Aufhängen von Schwalbennestern, zum Beispiel am Gottmadinger Bauhof.“ Die üblichen Meisenkästen könne aber auch jeder in seinem Garten aufhängen, sagt er. „Wir haben einen anderen Zugang zum Naturschutz. Wir arbeiten daran, die Lebensräume in einen möglichst guten Zustand zu bringen. Dann entwickeln sich dort auch die Tierarten, die unseren Schutz brauchen.“

Singvögel betreiben aktive Baumpflege

Im Gottmadinger Ortskern hat der Bauhof die geschenkten Nistkästen aus Randegg aufgehängt. Die Gemeinde hofft nun, dass bald möglichst viele Meisenpaare dort einziehen und aktive Baumpflege betreiben.