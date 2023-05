Nachbarn mit Feldstecher sind ein unangenehmes Phänomen, aber trotzdem liegt auf unserem Esstisch eine solche „Guckmaschine“. Bei uns geht jedoch der Blick in die Weite. Als Großstadtkind bin ich aufgewachsen mit Blick auf graue Wände und handtuchgroße Vorgärten. Auch nach über zwanzig Jahren im Hegau kriege ich einfach nicht genug von der Natur, die mich hier umgibt.

Das Fernglas eröffnet weitere Perspektiven. In der großen Fichte neben unserem Haus herrscht reges Vogelleben und manchmal frühstückt ein Sperber gleichzeitig mit uns. Allerdings nicht vegetarisch. Einmal erlebten wir, wie ein Milan in einen Busch niederstieß, wo die Spatzen gerade eine zeternde Vollversammlung abhielten. In aller Ruhe pickte er sich einen kleinen Vogel heraus und der Rest des Schwarmes hatte danach Gesprächsstoff für Stunden.

Der Feldstecher dient nicht zum Ausspionieren der Nachbarn, sondern zum Blick in die weite Landschaft am Ortsrand von Gottmadingen. | Bild: SK-Archiv

Wildschwein oder trächtiges Reh?

„Guck mal, ein Wildschwein am helllichten Tag!“, rief mein Mann, aber der zweite Blick offenbarte, dass es ein Reh war. Es hatte allerdings eine seltsame Körperhaltung: halb kniend und mit gesenktem Kopf hätte es bei flüchtiger Betrachtung durchaus als Schwarzwild durchgehen können. Außerdem galt hier die Metapher vom schlanken Reh keinesfalls – das Tier war ausgesprochen rundlich.

„Komisch. Was macht es denn nur?“ Der Feldstecher kam zum Einsatz und nach einer Weile erahnten wir ein zweites Paar gespitzte Ohren und wenig später ein kleines weißes Hinterteil, über dem eifrig ein Schwänzchen zappelte. Halb verborgen im kniehohen Gras stand ein funkelnagelneues Kitz. Ich leicht zu beeindruckendes Stadtkind fühlte ich mich, als hätte ich in der Serengeti live die Geburt eines Nashorns miterlebt. Mindestens.

Auch ohne Fernglas gibt es viel zu sehen

So hilft uns die „Guckmaschine“ öfters, Dinge richtig einzuordnen. Der Satz „Schau mal, wie schön die Hasen miteinander spielen“, war nämlich auch eine krasse Fehleinschätzung: Die prügelten sich nämlich nach allen Regeln der Kunst. Auch das ist Teil des Rituals rund um die Fortpflanzung. Da der Winter mild war, begann das wilde Spiel schon früh und der erste Junghase wurde bereits Anfang März im Kabbisland gesichtet – mit stilsicherem Instinkt hatte er sich ein Beet mit Grünkohl ausgesucht.

Für viele Naturbeobachtungen benötigt man allerdings keine technische Unterstützung: die Hosenbiene ist in unserer Region selten, aber auf dem sandigen Areal neben dem Friedhof kommt sie in rauen Mengen vor. Mit ein bisschen Glück sieht man auch die Biber im gleichnamigen Flüsschen. Und auch wenn die Landwirte über die Aktivitäten dieses Nagetiers nicht immer glücklich sind: die nassen Wiesen und der verringerte Einsatz von Pestiziden haben dazu geführt, dass sich auch die Frösche erholt haben, wie eine Zählung des BUND kürzlich ergab. Das freut auch den Gottmadinger Storch.