Jeder Häuslebauer kennt das: Erst wenn man eingezogen ist, stellt man fest, was man noch gebrauchen könnte. So ist das auch bei der neuen Gottmadinger Eichendorff-Realschule. Ein gutes Vierteljahr ist die Schule nun in Betrieb.

Langsam haben sich Lehrer und Schüler in dem modernen Haus eingerichtet und es wird erkennbar, wo noch nachjustiert werden kann. Bei der genaueren Betrachtung listet Kämmerer Andreas Ley eine Erhöhung der Kosten um rund 500.000 Euro auf.

Hier steigen die Kosten gegenüber dem Ansatz um 102.268 Euro. Diese Summe fehlte in der Ausschreibung und bezieht sich auf den Unterbau. Was der Rat kurz vor der Weihnachtspause außerdem noch beschließen musste, war die Freigabe für die Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof. Diese werden mit 27.208 Euro veranschlagt. Ein Angebot vom April 2021 war noch rund 2000 Euro günstiger. Bisher waren die Spielgeräte noch nicht in der Haushaltplanung berücksichtigt. Mehr Fahrradstellplätze: Viele Schüler und Lehrer kommen mit dem Rad zur Schule. Dafür gibt es auf dem Schulhof 80 Stellplätze. Diese sollen nun ein Gründach bekommen. Die Kosten für die Anlage werden mit rund 53.000 Euro berechnet. Gegenüber dem ersten Angebot vom August 2021 entstehen durch die Gründächer Mehrkosten in Höhe von rund 12.000 Euro. Bernhard Gassner (SPD/UL) unterstützte den Bau: „Das halte ich für absolut sinnvoll. Vielleicht kommen dann noch mehr Schüler mit dem Rad und weniger Eltern mit dem Auto.“

Wer sich einen sauberen Schulhof wünscht, der muss tief in die Tasche greifen. Knapp 40.000 Euro soll das neue Abfalltrennsystem kosten, das die Gemeinderäte einstimmig beschlossen. Damit soll eine Vermüllung verhindert werden. Die neue Schule hat mit dem Außengelände eine Grundfläche von 10.000 Quadratmetern. Da haben einige Müllgefäße Platz. Infobildschirme: Die Gottmadinger Realschüler können im Unterricht auf modernste digitale Technik zurückgreifen. Damit auch Besucher sich im Schulhaus zurechtfinden, sollen noch vier Infobildschirme als Wegweiser dienen. Diese kosten 12.433 Euro.

Das Foyer und der Mensabereich der Schule sollen den Gottmadingern auch als Veranstaltungsort dienen. Deshalb wurden schon in der Planung Lampen und Lautsprecher für 14.470 Euro berücksichtigt. Im Entwurf fehlte Austattung aus dem Bereich Veranstaltungstechnik. Ein Mischpult für Ton und Licht, Bass-Lautsprecher und Monitor-Boxen sowie eine Steuerungszentrale im Technikraum sollen nun angeschafft werden. Die Kosten werden mit 28.393 Euro angegeben. Mensa: Die Schulmensa ist derzeit noch ein Sorgenkind der Gemeinde, weil trotz intensiver Suche bisher noch kein Betreiber gefunden wurde. Bei der Ausschreibung 2019 wurde von Küchenutensilien wie Töpfe, Pfannen, Gastro-Norm-Behälter, Geschirr, Gläser, Besteck und Kleingerätschaften für 300 Essen ausgegangen – Anschaffungswert rund 24.000 Euro. Mittlerweile rechnet die Gemeinde aber nur mit 100 Essen am Tag und stellt nun 10.000 Euro für die Anschaffung einer entsprechenden Ausstattung im Haushalt ein. Dieser Betrag soll ein Anreiz für Bewerber sein. „Wir kaufen aber noch nichts“, sagte Bürgermeister Michael Klinger. „Wir stellen die Summen so lange zurück bis wir einen Pächter gefunden haben.“

Weitere Mehrkosten Knapp 30.000 Euro teurer sind die Gerüstbauarbeiten geworden. Der Trockenbau stieg um 104.685 Euro. Für 59.342 Euro schafft die Gemeinde Schließfächer an und verwirft damit die Idee, diese zu mieten. Weil noch während des Einzugs gebaut wurde, erhöhen sich die Reinigungskosten um knapp 20.000 Euro. Mit 2,8 Millionen Euro zählt die Stark- und Schwachstromanlage zu den großen Posten in der Schule. Hier stiegen die Kosten um knapp 34.000 Euro. Auch die Lüftung wird gegenüber der letzten Berechnung im Mai 2021 um 56.000 Euro und wird nun bei 999.506 Euro eingepreist.