von Wolfgang Schreiber

Gottmadingens Nachbargemeinde Buch braucht mehr Wasser: Statt der vor 25 Jahren vereinbarten 7500 Kubikmeter Wasser sollen es künftig bis zu 12.000 pro Jahr sein. Das besagt ein neuer Vertrag, den Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger und sein schweizerischer Amtskollege Alfred Tappolet unterzeichnet haben. Buch hat eigene Wasserquellen, doch die sind nicht ergiebig genug und zudem mit Nitrat belastet. Deshalb wandte sich Tappolet an Bürgermeister Klinger mit der Bitte, den Trinkwasserlieferungsvertrag zu verlängern und die Menge zu erhöhen.

Für Gottmadingen ist das leistbar, versicherte Bürgermeister Klinger bei der Vertragsunterzeichnung im Gottmadinger Rathaus, auch für längere Zeit. Buch werde nur in wenigen Fällen diese Höchstmenge beanspruchen. Klinger wies darauf hin, dass Gottmadingen gute, nachbarliche Beziehungen zu Buch pflegt, im Falle der Feuerwehren auch ohne Vertrag. Und das Gottmadinger Abwasser fließt in die andere Richtung: Es wird in der Kläranlage Bibertal-Hegau in Ramsen geklärt.

Schweizer zahlen genauso viel wie Gottmadinger

Gottmadingen stellt der Gemeinde Buch den gleichen Wasserpreis in Rechnung wie der eigenen Bevölkerung, also derzeit 2,22 Euro pro Kubikmeter. „Dieser Vertrag ist für uns Gold wert“, sagte Buchs Gemeindepräsident Tappolet. Er verschaffe seiner Gemeinde Zeit, um das Problem des nitratbelasteten Trinkwassers aus eigenen Quellen zu lösen.

Ein Problem, das seine gewählte Nachfolgerin Martina Jenzer zu lösen hat. Die studierte Agronomin hat, bevor sie mit ihrem Mann den elterlichen Bauernhof in Buch übernahm, auf den Gebieten Pflanzenbau, Oberflächenwasser und Trinkwasser geforscht. Sie wird Tappolet, der 34 Jahre im Amt des Gemeindepräsidenten war, am 1. Januar 2021 ablösen und wurde anlässlich des Wasserversorgungs-Vertrags in Gottmadingen vorgestellt.

Nur 300 Meter liegen zwischen den Brunnen

Gottmadingens Tiefbrunnen, aus dem 470.000 Kubikmeter pro Jahr gefördert werden können, liegt im Gebiet Oberriet und damit nur 300 Meter vom Bucher Brunnen entfernt. Während Buch dort sein Trinkwasser aus nur sieben Metern Tiefe fördert, holt Gottmadingen das Wasser aus viel tieferen und ergiebigeren Grundwasserstockwerken herauf.