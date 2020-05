Nach acht Wochen durften Gläubige am Wochenende wieder gemeinsam Gottesdienste feiern: ein kleiner Schritt in Richtung Normalität. Und doch sind die Kirchen noch weit entfernt von dem, was man bisher von den Abläufen gewohnt war. Wir haben den ersten Gottesdienst nach der Schließung der Christkönig-Kirche besucht.

Mit Bändern wurden die Kirchenbänke abgesperrt, nur in jeder dritten Reihe sind mit roten Punkten Sitzplätze markiert. | Bild: Sandra Bossenmaier