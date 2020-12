Die alte Frau sitzt an ihrem Tisch. Sie scheint die Umwelt um sich herum nicht mehr wahrzunehmen. Der Blick ist stumpf. Da gibt ihr Stefanie Neurohr eine Orange und einige Nelken in die Hand. Die alte Dame wiegt die Orange in der Hand und spielt mit den Nelken. Nach einigen Minuten beginnt sie – und steckt die Nelken in die Orangenschale. Dabei wirkt sie konzentriert.

Orangen mit Nelken spicken

Sie ist ganz bei sich. Dies ist ein adventliches Aktivierungsangebot, von dem Stefanie Neurohr, Teamleitung der Tagespflege St. Martin in Gottmadingen, berichtet: Orangen, gespickt mit Nelken. Dieses Angebot könnten oft selbst Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz gut umsetzen.

Am besten natürlich dann, wenn sie auch früher schon Orangen mit Nelken gespickt haben. Hilfreich ist, wenn ein Aktivierungsangebot mehrere Sinne anregt. Im Falle der gespickten Orangen kann dies der Geruchs-, der Geschmacks- und der Tastsinn sein. Die Orange fühlt sich nach Advent an, sie riecht so und schmeckt auch danach.

Ideen für gemeinsame Aktivitäten Backen Sie einen Bratapfel Das gemeinsame Füllen des Apfels aktiviert nicht nur die Hände der Bäcker – sondern auch das Gedächtnis. Der Bratapfel kann mit seinem weihnachtlichen Geruch und Geschmack bei Menschen mit Demenz Erinnerungen an vergangene Jahre wecken. Erzählen Sie Erlebnisse Erzählen Sie Ihrem dementen Gegenüber Erlebnisse aus seinem eigenen Leben. Oft erkennen sich Menschen mit Demenz darin wieder, auch wenn sie diese Erlebnisse selber nicht mehr erzählen könnten. Lesen Sie die Weihnachtsgeschichte vor Sie finden sie im Neuen Testament im zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums (Lk. 2). Der Wortlaut ist alten Menschen häufig sehr vertraut. Und selbst Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz können manchmal noch einzelne Passagen mitsprechen.



Quelle für die Tipps: Das Buch „Frau Lehmann und der Schneemann. Winter- und Weihnachtsgeschichten für Menschen mit Demenz zum Mitmachen“ von SÜDKURIER-Autor Uli Zeller.

Gemeinsam basteln

Die Tagespflege St. Martin gehört zur Sozialstation Hegau-West. Elisabeth Waibel, Leiterin der Sozialstation, erläutert: „Aufgrund der Corona-Pandemie können wir zur Zeit nur acht statt 16 Gäste täglich aufnehmen.“

Unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen jedoch ist es auch hier möglich, Adventsstimmung aufkommen zu lassen. Es werde feierlich dekoriert und gemeinsam gebastelt. „Unsere Gäste nehmen anschließend die Bastelarbeiten mit nach Hause und können sich so weiter dran freuen“, so Waibel.

Lockdown war ein Einschnitt

Die Gäste der Tagespflege leben zuhause, werden von Angehörigen oder einem ambulanten Pflegedienst betreut. Einen oder mehrere Tage pro Woche verbringen sie in der Tagespflege.

Stefanie Neurohr erinnert sich: „Der erste Lockdown war ein Einschnitt für viele Gäste. Sie waren zuhause und mussten auch viel Zeit alleine verbringen. Sie konnten nicht mehr in die Tagespflege. Viele haben in diesen Wochen körperlich abgebaut oder konnten Rätsel nicht mehr lösen, die zuvor kein Problem für sie waren.“ Inzwischen hätten sich viele der Gäste aber wieder gut erholt.

Essen ist ein wichtiges Thema

Ein wichtiges Thema an Weihnachten sei auch immer das Essen, wie Elisabeth Waibel erläutert, und die Frage: „Was haben Sie am Heiligabend gegessen?“ In Gesprächen am Tisch geht man auf diese Themen ein – und viele der Gäste können etwas dazu sagen. Und wenn sie nichts dazu sagen, weckt das Gespräch wenigstens Erinnerungen, so hoffen die Betreuerinnen. Und, was gab es nun früher an Heiligabend? „Oftmals hat es an Heiligabend Kartoffelsalat und Wienerle gegeben.“

In der Aktivierungsrunde mit Stefanie Neurohr geht es weiter mit schmackhaften Themen: „Wie war das eigentlich früher mit den Adventsplätzchen?“ Gemeinsam tragen Betreuerin und Gäste einiges zusammen: „Jedes Jahr haben wir uns vorgenommen, weniger zu backen. Und dann haben wir doch wieder zehn Sorten Plätzchen gemacht. Und diese durfte man erst an Weihnachten essen.“ Gemeinsam zählen die Gäste der Tagespflege noch Plätzchensorten auf, die sie kennen: Springerle, Butterstengel und Spritzgebäck.

Adventslieder auf dem Waldhorn

Der Höhepunkt dieses Morgens in der Tagespflege St. Martin kommt, wenn Stefanie Neurohr zu ihrem Waldhorn greift und Adventslieder spielt. Sicher, Singen sei leider auch nur eingeschränkt möglich in Zeiten von Corona.

Teamleiterin Stefanie Neurohr greift zum Waldhorn und spielt adventliche Lieder. Die Gäste der Tagespflege – darunter auch Menschen mit Demenz – werden durch das Hören der Musik, aber auch durch Takt und Rhythmus aktiviert. | Bild: Uli Zeller

„Aber immerhin darf man mit Mundschutz singen.“ Die Gäste wippen mit den Füßen im Takt zu „Wir sagen Euch an den lieben Advent„, die Blicke werden verträumt – und es bleibt das schöne Gefühl, gemeinsam einen schönen Tag erlebt zu haben.