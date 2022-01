Die neue Schule

Nach der Pause strömen die Schüler durch den Haupteingang ins Foyer. Mit der hochmodernen Eichendorff-Realschule ist der Gemeinde Gottmadingen ein großer Wurf gelungen. Hier lernen die Schüler in vollkommen neuer Atmosphäre mit digitalen Tafeln, Tablets und in gemütlichen Lerninseln. Die Schülerströme werden über elegante Treppen in ihre jeweiligen Unterrichtskomplexe gelenkt. So gibt es weniger Gedränge.

Bild: Trautmann, Gudrun

Der neue Fahrrad-Parcours

Eigentlich sollten die Arbeiten für den Dirt Track im Wiesental schon in den Sommerferien abgeschlossen werden. Gottmadinger Jugendliche hatten sich in die Planung ihres Geschicklichkeitsparours mit eingebracht und auch Hand angelegt. Für die schweren Erdarbeiten hat die Firma Luibrand Bagger zur Verfügung gestellt, und der Bauhof war auch beteiligt. Doch zum Jahresende liegen auf dem Gelände immer noch Materialien herum. Immerhin zeugen Fahrspuren davon, dass die unterschiedlich hohen Hügel schon von den Jugendlichen benutzt werden.

Bild: Trautmann, Gudrun

Die neuen Mitbürger

Vom Heilsberg aus betrachtet zeigt Gottmadingen seinen dörflichen Charakter. Tatsächlich ist die Gemeinde mit ihren 10 800 Einwohnern aber ein Industriestandort mit starkem Wachstumspotenzial. Diese erfreuliche Entwicklung hat aber Folgen für die Infrastruktur. Der Wohnraum wird knapp und die Zahl der Kindergartenplätze ebenso. Nach ausführlicher Suche entschied sich der Gemeinderat zu einer Kita-Übergangslösung in der alten Eichendorff-Realschule.

Bild: Trautmann, Gudrun

Die neuen Verkehrswege

Nachdem sich Gottmadinger Bürger in mehreren Werkstätten mit dem Radverkehr beschäftigt haben, stellte sich heraus, dass die Gewerbestraße für Radfahrer sicherer werden soll. Vor allem radelnde Berufspendler nutzen diese Verbindung morgens und abends. Das war der Verwaltung und den meisten Gemeinderäten nicht bewusst. Obwohl die Straße breit ist, gibt es hier keine Radwege. Stattdessen stehen sehr häufig parkende Autos und Lastwagen am Straßenrand und erhöhen die Gefahr für Fahrradfahrer.

Bild: Trautmann, Gudrun

Der neue Bahnhofsbereich:

Wochenlang war die Zufahrt zum Gottmadinger Rathaus gesperrt, weil der gesamte Straßenbereich umgebaut und mit neuen Bushaltestellen ausgestattet wurde. Pünktlich zum Jahreswechsel ist die Johann-Georg-Fahrstraße im Bahnhofsbereich aber wieder durchgängig passierbar. Die Baumaßnahme ist ein Baustein der Mobilitätswende, die die Bürger zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen soll. 2021 wurden auch die Weichen für den Bau eines Fahrradhauses gestellt, das 2022 fertiggestellt werden soll.

Bild: Trautmann, Gudrun

Die neue Mannschaft

Nach zehn Jahren Engagement als erster Vorsitzender stand Hermann Püthe sowie nahezu der gesamte Vorstand des Fördervereins Höhenfreibad Gottmadingen nicht mehr länger für das Amt zur Verfügung. Die Freunde des Freibades fühlten sich nicht mehr richtig in ihrer Arbeit gewürdigt und kritisierten die Bäderpolitik der Verwaltung während der Corona-Pandemie. Ein neuer Vorstand will versuchen, wieder mehr Konsens und auch Gehör zu finden.

Bild: Trautmann, Gudrun

Die neuen Aufgaben

Corona hat auch in Gottmadingen das Leben stark verändert. Als der erste Impfstoff für besonders gefährdete Menschen zur Verfügung stand, hat der Seniorenrat sich intensiv darum gekümmert, dass hochbetagte Mitbürger einen Impftermin bekamen. Der erste Gemeindeimpftag fand in der Goldbühlhalle statt. Hier schaut Walter Benz sich das Geschehen von oben an. Direkt vor Weihnachten organisierte die Gemeinde ein kleines Impfzentrum in der Fahrkantine, das auch im neuen Jahr aufrecht erhalten werden sollen.

Bild: Trautmann, Gudrun

Der neue Wohnaum

Moderner Wohnraum ist in Gottmadingen auch weiterhin heiß begehrt. Die Wohnbaugenossenschaft Gottmadingen (WBG) hat hier mit 54 neuen Wohnungen einen wichtigen Beitrag geleistet, um den Druck auf dem Wohnungsmarkt zu lindern. Dass der Strom von den eigenen Dächern kommt, freut Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Michael Klinger, Projektleiter Dominik Lorenz von der Thüga, die WBG-Vorstände Vera Federer und Joachim Blatter, Thüga-Geschäftsführer Markus Spitz und der Leiter des Thüga-Regiocenters, Karl Mohr. Gemeinsam besuchten sie im Spätjahr des zurückliegenden Jahres 2021 die neue Anlage, die direkt neben dem Quartier 2020 liegt, wo gerade ein neues Areal für neue Wohnformen geplant wird.